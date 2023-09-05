بعد انضمامه إلى ضمك.. طارق حامد يوجه رسالة مؤثرة إلى نادي اتحاد جدة

في أول تعليق له بعد انضمامه إلى ضمك بشكل رسمي، وجه اللاعب طارق حامد نجم وسط فريق اتحاد جدة السعودي السابق، رسالة مؤثرة إلى نادي جدة.

اللاعب طارق حامد - مصدر الصورة: حسابه الرسمي على موقع X

حيث نشر “حامد” تغريدة له عبر حسابه على موقع إكس، قائلًا: “كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى اتحاد جدة، سعيد جدًا بتجربتي هنا وباللي حققته مع الفريق، وبتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق فى البطولات المقبلة إن شاء الله”.

وتابع قائلًا: “شكرًا أخي أنمار الحائلي، شكرًا أخي أحمد الكعكي، وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد فى كل مكان”.