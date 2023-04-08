بعد انتشار أخبار اعتناقه الإسلام.. ما هي ديانة فان بيرسي الحقيقية؟

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أخبارا كثيرة عن دخول نجم آرسنال ومانشستر يونايتد الأسطورة الهولندية فان بيرسي، إلى الدين الإسلامي. وهي نفس الأخبار التي ظلت تدور حوله منذ فترة، و تحديدا منذ زواجه بسيدة مسلمة وانجابه منها، فما هي حقيقة اعتناقه للدين الإسلامي، وما هي ديانته الحقيقية التي صرح بها في وسائل الإعلام، نتعرف على ذلك بالتفصيل من خلال مقالنا اليوم في نجوم مصرية.

ما حقيقة دخول فان بيرسي الى الإسلام؟

وبداية يجب التأكيد على أن الأسطورة الهولندية، لم يصرح بشكل قاطع عن دخوله الى الديانة الإسلامية، و كذلك فإن جميع المقربين منه لم يدلوا بأي تعليقات حول هذا الأمر، و بالتالي يكون من غير المرجح اعتناقه للدين الإسلامي.

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من هي زوجة فان بيرسي؟

زوجة فان بيرسي هي سيدة مغربية الجنسية، مسلمة الديانة واسمها بشرى.

تزوجها الأسطورة الهولندية منذ عام 2004م.

أنجب فان بيرسي من زوجته المغربية طفلين. الأول ولد واسمه “شكيل”، والثانية فتاة وأسماها “دينا”.

بعد زواجه منها مباشرة، انتشرت أخبار كثيرة تؤكد على أن فان بيرسي قد اعتنق الإسلام، حيث أنه لا يجوز لسيدة مسلمة أن تتزوج من شخص غير مسلم.

بعد الزواج مباشرة خرج اللاعب ونفى اعتناقه الإسلام في الكثير من الحوارات الصحفية.

تصريحات فان بيرسي عن ديانته الحقيقية

قام فان بيرسي في أحد اللقاءات الصحفية، خلال عام 2008م بالتصريح عن ديانته بعدة كلمات، جاء فيها: