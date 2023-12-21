بعد الموافقة.. تفاصيل بطولة السوبر ليج ونظام البطولة وعدد الفرق المشاركة

أثر قرار محكمة العدل الأوروبية بشكل كبير على تطورات مشروع السوبر ليج، وهو الآن يستعد للتحول إلى واقع ملموس، وتم التأكيد عليها من قبل شركة “A22 Sports” بخصوص هيكل المسابقة.

إليك بعض النقاط البارزة

هيكل السوبر ليج الحقيقي: يبدو أن البطولة ستعتمد على هيكل دوري يتبع النموذج الأوروبي الحقيقي، مما يعني أنها قد تكون مشابهة للدوريات الوطنية في بنية المنافسة. بث مجاني للمباريات: إشارة إلى توفير بث مجاني للمباريات، وهذا يعتبر تحولًا إيجابيًا للجماهير الراغبة في متابعة المسابقة دون دفع تكاليف إضافية. نظام الذهاب والإياب: ستُلعب مباريات الذهاب والإياب على مدار البطولة، وهو جوانب يتم الحفاظ عليها والتي تشير إلى تميز البطولة عن الهياكل الجديدة المقررة للمسابقات الأوروبية الأخرى. عدد مباريات كحد أدنى: يشير إلى أن كل فريق سيخوض على الأقل 14 مباراة في المسابقة، وهو رقم يتجاوز بشكل كبير عدد المباريات الملزم بها في بطولات يويفا الحالية.

وهذه التفاصيل تشير إلى أن السوبر ليج سيكون لها هويتها الفريدة، وسيكون لديها مميزاتها المختلفة عن المسابقات الأوروبية التقليدية، ويبدو أن هناك جهوداً لتلبية توقعات واهتمامات الجماهير وجعل البطولة أكثر جاذبية.