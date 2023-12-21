بعد الموافقة.. تفاصيل بطولة السوبر ليج ونظام البطولة وعدد الفرق المشاركة
أثر قرار محكمة العدل الأوروبية بشكل كبير على تطورات مشروع السوبر ليج، وهو الآن يستعد للتحول إلى واقع ملموس، وتم التأكيد عليها من قبل شركة “A22 Sports” بخصوص هيكل المسابقة.
إليك بعض النقاط البارزة
- هيكل السوبر ليج الحقيقي: يبدو أن البطولة ستعتمد على هيكل دوري يتبع النموذج الأوروبي الحقيقي، مما يعني أنها قد تكون مشابهة للدوريات الوطنية في بنية المنافسة.
- بث مجاني للمباريات: إشارة إلى توفير بث مجاني للمباريات، وهذا يعتبر تحولًا إيجابيًا للجماهير الراغبة في متابعة المسابقة دون دفع تكاليف إضافية.
- نظام الذهاب والإياب: ستُلعب مباريات الذهاب والإياب على مدار البطولة، وهو جوانب يتم الحفاظ عليها والتي تشير إلى تميز البطولة عن الهياكل الجديدة المقررة للمسابقات الأوروبية الأخرى.
- عدد مباريات كحد أدنى: يشير إلى أن كل فريق سيخوض على الأقل 14 مباراة في المسابقة، وهو رقم يتجاوز بشكل كبير عدد المباريات الملزم بها في بطولات يويفا الحالية.
وهذه التفاصيل تشير إلى أن السوبر ليج سيكون لها هويتها الفريدة، وسيكون لديها مميزاتها المختلفة عن المسابقات الأوروبية التقليدية، ويبدو أن هناك جهوداً لتلبية توقعات واهتمامات الجماهير وجعل البطولة أكثر جاذبية.
The future of football is free.
We are proposing a state-of-the-art streaming platform to allow fans to watch every game for free. #BetterForFootball
Discover more about Unify: pic.twitter.com/QXyU3pKhwF
— A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023
نظام مشاركة الفرق
- تقسيم الفرق: المسابقة ستضم 64 ناديًا تم تقسيمهم إلى 3 مستويات، حيث يُعتبر المستوى الأول “مستوى النجوم” ويضم 16 فريقًا، المستوى الذهبي بنفس العدد، والمستوى الأزرق بـ 32 فريقًا.
- الصعود والهبوط: يتم تطبيق نظام الصعود والهبوط بين الأقسام المختلفة، مما يجعل المسابقة أكثر تنوعًا وتنافسية.
- المشاركة بناءً على الجدارة الرياضية: لا وجود لأعضاء دائمين، وبالتالي يتعين على الأندية إثبات جدارتها الرياضية للمشاركة في المسابقة.
- نظام التأهل من المستوى الثالث (الأزرق): يعتمد على النتائج المحلية لكل فريق، ويشمل لعب 7 مباريات في الملعب الخاص به و7 خارج أرضه.
- تقنيات حديثة لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة: تم التركيز على استخدام أساليب حديثة لتوفير تجربة مشاهدة مميزة للجماهير عبر الإنترنت، مما يشير إلى الاهتمام بتحسين جودة المحتوى وتفاعل الجماهير.
هذه التفاصيل تظهر التفاني في تطوير مشروع السوبر ليج وتحقيق توازن بين المنافسة الرياضية وجاذبية الجماهير.
Our CEO Bernd Reichart explains why this is a historic day for football and how we can create an exciting future for #EuropeanClubFootball.#BetterForFootball pic.twitter.com/SEv59BaPAM
— A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023
النقاط المهمة التي أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”
- تحقيق أرباح ضخمة: من المتوقع أن تكون الأندية المشاركة، خاصة برشلونة وريال مدريد، ستحقق أرباحًا كبيرة من البطولة، حيث يُشار إلى ضخ حوالي 15 مليار يورو لتنظيم النسخة الأولى.
- تحسين الوضع المالي: يُتوقع أن يحصل برشلونة على مبلغ يصل إلى نحو مليار يورو، مما سيساعد في تخطي الأزمة المالية التي يمر بها النادي. أما ريال مدريد، فسيكون لديه قدرة مالية قوية لسنوات طويلة.
- مشاركة أندية ذات تاريخ: البطولة تستهدف أندية ذات سجلات حافلة وتاريخ عريق، مما يعزز جاذبيتها ويجذب أندية مثل آيندهوفن وفينورد وأندرلخت وبعض الأندية البرتغالية.
الدون بيريز يلقن الجميع درسًا🔥
قالها تيباس من قبل وصدق اليوم "بيريز لا يخسر أبدًا" 🥶
السوبر ليج ستصبح أمرًا واقعًا بعد قرار محكمة العدل الأوروبية 👀 pic.twitter.com/jNjGuV9jy8
— GOAL Arabia (@GoalAR) December 21, 2023
- توقيعات مناهضة: يُشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قام بجمع توقيعات من الأندية لمناهضة فكرة السوبر ليج، ولكن يظهر أن هذه الجهود لم تؤثر بشكل كبير على مسار المشروع.
- كشف تفصيلي: من المتوقع أن تكشف الشركة المؤسسة خلال الساعات القليلة المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول المشروع وملامحه الرئيسية بعد القرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.
الرد الأول من يويفا على الحكم لصالح السوبر ليج 🔥
"لن نحاول إيقاف ريال مدريد وبرشلونة من الاستمرار في فكرة السوبر ليج، يمكنهما ابتكار أي شيء" 👀
ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا يخرج بتصريحات نارية 🗣️ pic.twitter.com/zVyVQ1nfaO
— GOAL Arabia (@GoalAR) December 21, 2023