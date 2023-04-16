بعد الفوز على قادش.. موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب دوري أبطال أوروبا 2023

تمكن نادي ريال مدريد من الفوز على مضيفه قادش في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الإسباني ” الليجا” بهدفين دون رد في مباراة اتسمت بالصعوبة البالغة، سجل أهداف المباراة نجمي الفريق الملكي ناتشو في الدقيقة ال72، وماركو أسينسيو في الدقيقة ال76 من أحداث المباراة، وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة ال62 في وصافة الترتيب، خلفا لبرشلونة المتصدر بفارق 10 نقاط، بينما تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز ال15.

جاء فوز ريال مدريد قبل أيام قليلة من مباراته أمام نادي تشيلسي الانجليزي في مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدفين دون رد على ملعبه “سانتياجو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي مساء الثلاثاء 18 أبريل 2023، على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

هذا وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي من خلال مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وبالتحديد عبر قناة “beIN Sports HD 1 Premium”، وسيعلق على المباراة المعلق اليمني الشهير حسن العيدروس.