بعد الفوز على الاتحاد.. أرقام تاريخية للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

حقق النادي الأهلي أداءً رائعًا في أول مباراة له في بطولة كأس العالم للأندية، ويستمر في كتابة التاريخ بتحقيقه للنجاحات المستمرة.

بعض الأرقام التاريخية للأهلي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية

تأهل مستمر: الأهلي يستمر في تأكيد مكانته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث وصل إلى نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، وأكثر الأندية خوضًا للمباريات في تاريخ المسابقة حتى الآن، بعدما لعب 23 لقاء، وستزيد بنهاية النسخة الحالية إلى 25 مباراة. تفوق هجومي: الأهلي يظهر قوة هجومية بارزة، حيث سجل 27 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالبطولة، متفوقًا على فرق مثل مونتيري المكسيكي صاحب الـ 25 هدفًا وبرشلونة الإسباني صاحب الـ 23 هدفًا، ليصبح ثاني أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة، خلف ريال مدريد صاحب الـ 40 هدفًا. تسجيل للتاريخ: حسين الشحات يحقق رقمًا تاريخيًا بتسجيله هدفًا في أربع نسخ مختلفة من البطولة، بعد الفرنسي كريم بنزيما، وهو إنجاز يضعه في صفوف اللاعبين المميزين في تاريخ البطولة، ويتربع على صدارة هدافي العرب في المسابقة بالتساوي مع أبو تريكة وسالم الدوسري. الأهداف والتفوق: