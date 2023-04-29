بعد الخسارة.. طلال آل شيخ يشن هجوما على تحكيم مباراة الكلاسيكو

وجه المدير التنفيذي لنادي الشباب, طلال آل الشيخ, هجوما عنيفا على تحكيم مباراة الكلاسيكو التي أجريت مساء أمس الخميس 27 أبريل, وذلك بعد خسارة فريقه من الاتحاد بثنائية مقابل هدف, في قمة مباريات الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين.

و أشار طلال في تصريحات صحفية نشرت بموقع “سبورت 24″ إلى إضاعة مجهود موسم كامل في هذه المباراة, وقال:” في البداية أبارك لفريق الاتحاد هذا الفوز والاقتراب من لقب الدوري, ولكن في مباراة اليوم لاعب وحكم أضاعوا مجهود موسم كامل, ولا يمكن دوري مثل روشن يكون فيه مثل هذا الحكم”.

وأوضح:”ركلة الجزاء الأولى لفريق الاتحاد من وحي الخيال…ضربات الجزاء المحتسبة اليوم هي مهزلة, وإذا هناك توجيه معين يا لجنة الحكام أو رغبة علمونا, وعار على التحكيم وجود مثل هؤلاء الحكام, وعار على لجنة الحكام جلبهم”.

وأضاف:” كنا نريد اليوم أن نغتنم فرصتنا بشرف… كما أن آرون سالم سب من أسباب الخسارة, اتخذ قرار التنفيذ لضربة الجزاء وهو لم يكلف”.

خيبة أمل

ومن جانبه أعرب لاعب الشباب كريستيانو جوانكا عن خيبة أمله من خسارة فريقه أمام الاتحاد في مباراة الكلاسيكو, في تصريحات عقب المباراة, مشيرا إلى ما حدث من الحكم في المباراة, لافتا إلى أن ركلتي جزاء الاتحاد كانتا غير صحيحتين, على حد قوله.

وأضاف أن ركلة الجزاء الأولى للاتحاد غير صحيحة, فيما تعرض هو لمخالفة أثناء الهجمة التي أسفرت عن ركلة جزاء ثانية للاتحاد.

وأعرب عن صعوبة الموقف بالنسبة للشباب في المنافسة على اللقب بعد اتساع الفارق إلى 9 نقاط, وقال إن الأمر صعب لكن لاعبو الشباب سيقاتلون حتى النهاية.