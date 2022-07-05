بعد التعاقد مع لوكاكو.. إنتر ميلان الإيطالي يتعاقد مع ظهير كالياري

بدأ فريق إنتر ميلان الإيطالي الاستعداد لبطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا بحسم عدد من الصفقات الكبيرة لصالحه، ويسعى الفريق الأزرق أن يعود إلى حصد البطولات بعد ضياع بطولة الدوري العام الماضي بعدما احتل المركز الثاني برصيد 84 نقطة خلف ميلان الذي أحرز لقب الدوري بفارق نقطتين عن الوصيف إنتر ميلان.

إنتر ميلان يعزز صفوفه بالتعاقد مع الظهير بيلانوفا

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي عن تعاقد نادي إنتر ميلان مع مدافع كالياري اللاعب راؤول بيلانوفا على سبيل الإعارة مع قابلية الشراء بعقد يمتد لأربع سنوات، وأكدت صحيفة كالتشيو إيطاليا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال ساعات قليلة، يذكر أن اللاعب يلعب في مركز الدفاع ويبلغ من العمر 22 عاماً فقط.

صفقات إنتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية

وأبرم نادي إنتر ميلان الإيطالي عدد من الصفقات خلال الفترة الأخيرة، وجاءت التعاقدات الأخيرة بناءاً على طلب المدير الفني كونتي الذي يقود الإدارة الفنية للفريق منذ العام الماضي، يذكر أن النادي الإيطالي تعاقد مع اللاعب الأرميني مختاريان قادماً من روما بعد إنتهاء عقده، كما أنهى إنتر تعاقده مع الحارس أونانا قادماً من فريق أياكس الإنجليزي وفعل بند شراء اللاعب كوريا من لاتسيو بعقد يمتد لأربع سنوات، أما الصفقة الأبرز والأشهر هي عودة المهاجم البلجيكي لوكاكو من فريق تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند لتفعيل الشراء إذا أراد النادي الأزرق.