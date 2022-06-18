بعد التعادل مع طلائع الجيش .. سموحة يتجهز للأهلي عبر كفر الشيخ

بعد النجاح الذي حققه نادي سموحة بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني نجم الجيش السابق في التعادل القاتل أمام طلائع الجيش، بدأ الفريق رحلة الاستعداد للدوري.

كفر الشيخ يجهز سموحة لمواجهة الأهلي

وفي الإطار الاستعداد لمتابعة مبارايات الدوري، استقر عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لسموحة، على لعب مباراة ودية الأربعاء المقبل في الرابعة عصراً على ملاعب النادي أمام فريق كفر الشيخ، استعداد لمواجهة الأهلي في الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها 29 يونيو الجاري باستاد الإسكندرية.

وقال عبد الحميد بسيوني أنه سيخوض التدريبات بوضع طبيعي جدا، وأن اللاعبين على دراية جيدة بأن مباريات أندية القمة تكون ذات طابع خاص، ولكنه يرفض وضع اللاعبين تحت ضغط واللعب بتركيز وحرية كاملة والاستمتاع بالمباراة، قائلا، “نعمل للأهلي ألف حساب ونعلم أن المباراة صعبة، خاصة أن الأهلي يلعب لحسم البطولة”.

المدير الفني لنادي سموحة يشيد بلاعبيه

وأكد بسيوني، المدير الفني لفريق سموحة ، سعادته ورضاه التام اللاعبين وأدائهم الجيد خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة، مؤكدا أن اللاعبين كانوا رجالا واستطاعوا بالروح العالية والإصرار والرغبة لديهم في تحقيق التعادل باللحظات الأخيرة.