أخبار الرياضة

بعد التعادل مع طلائع الجيش .. سموحة يتجهز للأهلي عبر كفر الشيخ

آياتي خيري

بعد النجاح الذي حققه نادي سموحة بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني نجم الجيش السابق في التعادل القاتل أمام طلائع الجيش، بدأ الفريق رحلة الاستعداد للدوري.

بعد التعادل مع طلائع الجيش .. سموحة يتجهز للأهلي عبر كفر الشيخ 3 18/6/2022 - 5:50 م

كفر الشيخ يجهز سموحة لمواجهة الأهلي

وفي الإطار الاستعداد لمتابعة مبارايات الدوري، استقر عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لسموحة، على لعب مباراة ودية الأربعاء المقبل في الرابعة عصراً على ملاعب النادي أمام فريق كفر الشيخ، استعداد لمواجهة الأهلي في الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها 29 يونيو الجاري باستاد الإسكندرية.

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بعد التعادل مع طلائع الجيش .. سموحة يتجهز للأهلي عبر كفر الشيخ 1 18/6/2022 - 5:50 م

وقال عبد الحميد بسيوني أنه سيخوض التدريبات بوضع طبيعي جدا، وأن اللاعبين على دراية جيدة بأن مباريات أندية القمة تكون ذات طابع خاص، ولكنه يرفض وضع اللاعبين تحت ضغط واللعب بتركيز وحرية كاملة والاستمتاع بالمباراة، قائلا، “نعمل للأهلي ألف حساب ونعلم أن المباراة صعبة، خاصة أن الأهلي يلعب لحسم البطولة”.

المدير الفني لنادي سموحة يشيد بلاعبيه

وأكد بسيوني، المدير الفني لفريق سموحة، سعادته ورضاه التام اللاعبين وأدائهم الجيد خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة، مؤكدا أن اللاعبين كانوا رجالا واستطاعوا بالروح العالية والإصرار والرغبة لديهم في تحقيق التعادل باللحظات الأخيرة.
بعد التعادل مع طلائع الجيش .. سموحة يتجهز للأهلي عبر كفر الشيخ 2 18/6/2022 - 5:50 م

وقال المدير الفني لسموحة، أن لاعبي فريقه نجحوا في إحراز 3 أهداف في دفاع الطلائع الملقب بالدفاع الحديدي  وهي نسبة جيدة في تحقيها أمام دفاع طارق العشري المنظم والقوى، مؤكدا أن الأهلي والزمالك لم يستطيعا إحراز تلك الأهداف في الطلائع.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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