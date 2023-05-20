بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي تعرف على محطة الأهلي القادمة ؟

يستعد فريق الأهلي لكرة القدم، الذي يشرف عليه المدير الفني السويسري مارسيل كولر، بحماس كبير لمواجهة فريق إنبي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ستقام المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 مايو، ومن المتوقع أن تنطلق المباراة بين الأهلي وإنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، حيث سيكون الفريقان على أتم الاستعداد لهذه المواجهة المرتقبة في الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تتمتع مجموعة قنوات أون تايم سبورت بحقوق بث وإذاعة حصرية ومباشرة لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، وذلك في جمهورية مصر العربية والوطن العربي. ومن المقرر أن تقوم القنوات المختلفة التابعة للمجموعة بنقل هذه المباراة المرتقبة بين الأهلي وإنبي على الهواء مباشرة لجميع مشاهديها.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة 11861 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 6/5

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق النقاط، حيث يملك الفريق حاليًا 53 نقطة ويحتل المركز الأول في الجدول، ويسعى الفريق للحفاظ على هذا الموقف الرائد من خلال تحقيق الانتصار في مباراته المقبلة ضد إنبي.

ويتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، بعد 28 مباراة خاضها الفريق في البطولة.

أخر خمس مباريات للأهلي أخر

أخر خمس مباريات لإنبي

أخر خمس مواجهات جمعت بين الفريقين