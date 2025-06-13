بعد الاستقالة.. أزمة ليفاندوفسكي مع مدرب بولندا

“غدر وخيانة للثقة”، مشيرًا إلى أن الطريقة التي أبلغه بها المدرب (مكالمة هاتفية قصيرة أثناء تحضيره لأطفاله للنوم) كانت مهينة، وتبعها بيان رسمي على موقع الاتحاد.

الفرق المتأهلة إلى السوبر المصري 2025

https://twitter.com/Copa_Lal/status/1933096510746435741