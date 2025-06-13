بعد الاستقالة.. أزمة ليفاندوفسكي مع مدرب بولندا
تصدّرت أزمة روبرت ليفاندوفسكي مع مدرب بولندا السابق ميخال بروبياش، والتي كانت تحت اهتمام إعلامي وجماهيري كبير في الساعات الماضية.
🔴 بداية الأزمة: تجريد ليفاندوفسكي من شارة القيادة
- المدير الفني لمنتخب بولندا ميخال بروبياش اتخذ قرارًا صادمًا بسحب شارة القيادة من روبرت ليفاندوفسكي (قائد المنتخب والهداف التاريخي برصيد 85 هدفًا في 158 مباراة).
- الشارة منحت لـ لاعب الوسط بيوتر جيلينسكي.
- ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 36 عامًا، وصف القرار بأنه:
“غدر وخيانة للثقة”، مشيرًا إلى أن الطريقة التي أبلغه بها المدرب (مكالمة هاتفية قصيرة أثناء تحضيره لأطفاله للنوم) كانت مهينة، وتبعها بيان رسمي على موقع الاتحاد.
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https://twitter.com/Copa_Lal/status/1933096510746435741
⚠️ تصعيد الموقف: تهديد بالاعتزال الدولي
- ليفاندوفسكي أكد:
“لن ألعب للمنتخب مجددًا طالما بروبياش هو المدرب”.
🕊️ محاولة للتهدئة من الاتحاد البولندي
- رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليشا حاول التدخل لحل النزاع، واقترح عقد اجتماع ثلاثي لجمع الطرفين، قبل مباراة سبتمبر المقبلة في التصفيات.
🛑 النهاية: استقالة ميخال بروبياش
- بعد 4 أيام فقط من تصريحات ليفاندوفسكي، أعلن بروبياش استقالته من تدريب المنتخب.
- صرّح:
“أدركت أن أفضل ما يمكنني فعله لمصلحة المنتخب هو تقديم استقالتي… لقد كان تدريب المنتخب شرفًا وحلمًا تحقق”.
- الاتحاد البولندي وجّه له الشكر وتمنى له التوفيق.
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ليفاندوسكي يعلن اعتزاله اللعب دوليًا بشكل رسمي قائلًا 🚨🎙️:
بالنظر إلى الظروف وفقدان الثقة في المدرب
قررت التوقف عن اللعب مع منتخب بولندا طوال فترة وجوده كمدرب 💣
آمل أن تتاح لي الفرصة مجدداً للعب أمام أفضل الجماهير في العالم 👀 pic.twitter.com/7vruBhSyJe
— ICN (@Pll_live) June 9, 2025
⚽ أداء بولندا وخسارتها من فنلندا
- في ظل غياب ليفاندوفسكي، خسرت بولندا أمام فنلندا 2-1 يوم الثلاثاء الماضي.
- النتيجة جاءت بعد فوزين متتاليين، مما تسبب في تراجع بولندا للمركز الثالث في المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط، خلف فنلندا المتصدرة بـ7 نقاط.
📌 معلومات إضافية:
- بروبياش تولّى تدريب بولندا خلفًا للبرتغالي فرناندو سانتوس في 2023.
- قاد المنتخب إلى التأهل لـ يورو 2024، لكنه خرج من البطولة كأول منتخب.
- كان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية تصفيات كأس العالم 2026، لكن أزمة ليفاندوفسكي عجلت برحيله.