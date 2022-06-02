بعد الإعلان عن أول قمصان مونديال 2022، هذه هي أجمل 8 قمصان في تاريخ كأس العالم

تلعب القمصان الرسمية للأندية والمنتخبات دوراً رئيسياً في عكس هويتها في المنافسات الكبرى، تعد بطولة كاس العالم فرصة لا تعوض للشركات الرياضية الكبرى من أجل عكس ابداعها وللتسويق لنفسها عن طريق تصميم أقمصة المنتخبات المشاركة في البطولة وبذلك سترتبط الكثير من القمصان التي جرى تصميمها بواسطة تلك الشركات في أذهان جماهير الكرة وبما أن بعض الشركات كانت قد أعلنت عن أقمصة بعض المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 ولاقت استحسان الجماهير نستعرض معكم بعضاً من أجمل القمصان التي ظهرت في تاريخ منافسات كأس العالم.

8. قميص منتخب فرنسا الأول في كأس العالم 2014:

ظهر منتخب فرنسا في كاس العالم 2014 بقميص أزرق غامق مائل للسواد من تصميم شركة نايكي الأمريكية، أجمعت العديد من الصحف العالمية وأبرزها صحيفة ماركا على أن قميص منتخب فرنسا في المونديال البرازيلي هو الأفضل على الإطلاق ونافس قميص منتخب فرنسا اقمصة منتخبات أخرى مثل قميص منتخب ألمانيا وقميص منتخب تشيلي وقميص منتخب اسبانيا.

7. قميص منتخب ألمانيا الثاني في كاس العالم 2014:

جاء قميص ألمانيا الثاني الاحتياطي في المركز الثاني كأحد أجمل قمصان مونديال البرازيل، حمل قميص منتخب ألمانيا الثاني اللونين الأحمر والأسود وكان القميص الأول باللون الأبيض مع شريط في الصدر باللون الأحمر وهما من تصميم شركة اديداس، بيعت من قمصان منتخب ألمانيا أكثر من 3 ملايين نسخة عام 2014.

6. قميص منتخب ألمانيا الأول في مونديال 1990:

جاء قميص منتخب ألمانيا الأول في مونديال إيطاليا عام 1990 بخلفية بيضاء بالإضافة لأشكال هندسية رائعة تمتد من منطقة الكتفين مروراً بمنتصف منطقة الصدر وتحمل ألوان العلم الألماني الأحمر والأصفر والأسود، كان قميص منتخب ألمانيا وقتها من تصميم شركة أديداس الألمانية وكان أحد أجمل قمصان المنتخب الألماني في تاريخه.

5. قميص منتخب إنجلترا الأساسي في مونديال 1966:

حمل قميص منتخب إنجلترا الأساسي في مونديال 1966 الذي أقيم في المملكة المتحدة اللون الأحمر المائل للبرتقالي واتسم بالبساطة الشديدة وبالأناقة في نفس الوقت، لم تظهر شعارات أي شركة راعية في القميص ولم يكن ذلك شائعاً وقتها ولا تزال الشركات الراعية لأقمصة المنتخب الإنجليزي تقوم بإنتاج اقمصة مشابهة لقميص مونديال 66 تيمناً به لأجل تكرار انجاز تلك النسخة من المونديال التي انتهت بتتويج الانجليز بلقبهم الوحيد.

4. قميص منتخب الأرجنتين الأول في مونديال 1986:

بالإضافة لكونه جميلاً فإن الأرجنتينيون يكنون احتراماً كبيراً لهذا القميص الذي توج به المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال 1986 في حضور دييغو مارادونا ولذلك تجد أن شركة أديداس التي صممت هذا القميص تقوم بنسخ نماذج مشابهة له للمنتخب الارجنتيني في المناسبات الكبرى كما أن منتخب الأرجنتين هو أحد المنتخبات التي لا تنوع نماذج قمصانها كثيراً.

3. قميص منتخب هولندا الأساسي في مونديال 1974:

يتميز منتخب هولندا بلون قميصه المميز البرتقالي، يتشارك منتخب هولندا اللون المميز لقميصه مع منتخب آخر وحيد وهو منتخب ساحل العاج الذي يشتهر بقميص برتقالي اللون أيضاً لكنه ليس بشهرة قميص منتخب الطواحين، تولت شركة أديداس الألمانية تصميم قميص منتخب هولندا في مونديال ألمانيا الغربية الذي وصلت فيه للدور النهائي وحينها رفض اللاعب الراحل يوهان كرويف ارتداء القميص بسبب العقد الرياضي الذي يربطه بشركة بوما لكن الأخيرة تداركت الموقف وصممت له قميصاً آخر يحمل خطين فقط عند الأكتاف بدلاً من ثلاثة كما في أقمصة بقية اللاعبين التي صممتها أديداس.

2. قميص منتخب كرواتيا الأساسي في مونديال 2018:

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية عام 2019 تقريراً استعرضت فيه أجمل قمصان المنتخبات في العالم بعد عام واحد تقريباً من انقضاء بطولة كأس العالم في روسيا وكانت أغلب القمصان كما هي منذ منافسات كأس العالم الأخيرة وقتها، أُختير قميص منتخب كرواتيا الذي صممته شركة نايكي الأمريكية كأجمل قميص في العالم.

1. قميص منتخب نيجيريا الأساسي في مونديال 2018:

كان قميص منتخب نيجيريا الأول هو الأجمل في مونديال 2018، حمل القميص اللونين الأخضر والأبيض بالإضافة لنقوش في الكتفين باللون الأسود وكان من تصميم شركة نايكي الأمريكية، حظي قميص منتخب نيجيريا الثاني بنجاح غير مسبوق وتم طلب أكثر من 3 ملايين نسخة من القميص من قبل شركة نايكي قبل أن تقوم بطرحه بشكل رسمي في الأسواق ويعتبر القميص على نطاق واسع أجمل قميص في تاريخ المونديال.