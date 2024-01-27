بعد الإطاحة بالمصنف الأول والثاني..الثالث والرابع يلتقيان في نهائي استراليا المفتوحة الأحد القادم

في واحدة وصفها المصنف الأول عالميا لكرة التنس الصربي”نوفاك دجوفيتش”، بأنها أسوأ المباريات التي خاضها في بطولات “جراند سلام” الأربع، خرج حوكوفيتش، من الدور قبل النهائي، في بطولة استراليا المفتوحة 2024، وبذلك قد لحق بالمصنف الثاني عالميا الأسباني “كارلوس ألكاراز”، والذي خرج بعد دور الثمانية.

الروسي ميدفيديف مع الإيطالي سينر

النهائي مع ميدفيديف

حيث وصل لنهائي بطولة استراليا المفتوحة، الروسي” دانييل مدفيديف” وهو المصنف الثالث عالميا، والذي فاز على الألماني “زفيريف” في مباراة قوية، كان مهزوما فيها في البداية، ولكنه استطاع قلب المباراة لصالحه، في مباراة ماراثونية ودراماتيكية، وكان الألماني “زفيريف”، هو من أطاح بألكاراز المصنف الثاني في دور الثمانية.

النهائي مع سينر

الإيطالي “يانيك سينير” 22 عاما، وهو المصنف رقم 4 عالميا، لم يخسر أي مجموعة من بداية بطولة استراليا المفتوحة، غير المجموعة الثالثة في المباراة مع جوكوفيتش، واستطاع بالإطاحة بأسطورة استراليا المفتوحة وحامل اللقب لمدة 10 سنوات، وتعد هذه المرة الأولى التي يصعد فيها “سينر” لنهائي بطولات جراند سلام، وسجل سينر بهذا الفوز أنه أول إيطالي يصعد لاستراليا المفتوحة منذ 2005.

نهائي استراليا المفتوحة

في الساعة 11:30 صباحا، بتوقيت مكة المكرمة، و10:30 صباحا بتوقيت القاهرة، و7:30 مساء بتوقيت استراليا المفتوحة، يوم الأحد القادم سيشهد ملعب ملبورن، المباراة النهائية، لبطولة استراليا المفتوحة “جراند سلام”، رجال، بين الروسي ميدفيديف والإيطالي سينر، بينما ستبدأ بعد ساعات قليلة اليوم، مباراة نهائي بطولة استراليا المفتوحة سيدات، حيث ستخوض المباراة اللاعبة الببيلاروسية “سابالينكا”، مع اللاعبة الصينية “تشينوين”، للفوز باللقب، وتنقل مباريات استراليا المفتوحة قناة بن سبورت المشفرة.