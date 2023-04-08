بعد الأداء الضعيف أمام تشيلسي.. كلوب يسعى للحصول على رد فعل قوي من لاعبي ليفربول ضد أرسنال

يأمل يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي في رؤية رد فعل من جانب لاعبيه، عند مواجهة أرسنال يوم الأحد، بعد أن كان أداؤهم ضعيفًا وحصولهم على التعادل السلبي مع تشيلسي في منتصف الأسبوع، والذي جاء على خلفية سلسلة من الأداء الضعيف، وتراجع ليفربول مركزين، إلى المركز الثامن في الدوري بعد تعادل الثلاثاء برصيد 43 نقطة من 28 مباراة ( 10 نقاط خارج المراكز الأربعة الأولى).

موسم غير متناسق

كانت نتيجة ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج هي الرابعة على التوالي في جميع المسابقات دون فوز فريق كلوب، الذي عانى من موسم غير متناسق بشكل يرثى له، ومع ذلك، بينما فاز ليفربول بواحدة فقط من آخر ثماني مباريات خارج ملعبه “ملعب آنفيلد” ، فإنه يتمتع بسجل ممتاز على أرضه في الدوري هذا الموسم، وكان ليدز يونايتد هو الفريق الوحيد الذي هزمهم على أرضهم.

مباراة ليفربول وأرسنال

وقال كلوب إنهم سيحاولون البناء على ذلك عندما يستضيفون أرسنال، أول ضيف في أنفيلد منذ أن هزم ليفربول مانشستر يونايتد في بداية الشهر الماضي، بنتيجة 7-0 .

وقال كلوب في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة: “انتهت مباراة تشيلسي ولدينا الآن فرصة أخرى، سنجربها بشكل مناسب وسنحتاج إلى أنفيلد.”

وأضاف كلوب: “نحن في المنزل ولا يزال يتعين علينا إظهار رد فعل وتحسن.”

على الرغم من خسارة ليفربول 3-2 خارج أرضه أمام آرسنال في أول لقاء له هذا الموسم في أكتوبر، فقد فاز في آخر ست مواجهات على أرضه، وسجل ثلاثة أهداف على الأقل في كل مرة.

وأشاد كلوب بمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، قائلا: إن الإسباني قام بعمل “مثير للإعجاب” حيث يتصدر الترتيب بفارق ثماني نقاط، بعد أن لعب مباراة أكثر من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقال كلوب: “أعرف أن الناس يطلبون وقتًا للمديرين، لكنني أعتقد حقًا أن ميكيل يستحق كل دقيقة وصل إليها عندما لا تسير الأمور على ما يرام لأنهم موجودون (في القمة) الآن”.

وتابع كلوب: “الفريق مهيأ بشكل جيد للغاية، وانتقالات جيدة علاوة على ذلك، ولكنه فريق مستقر حقًا، هذا ما يستخدمونه الآن.”

ويجدر الإشارة إلى أنه عاد كل من مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك والجناح لويس دياز ولاعب الوسط تياجو ألكانتارا إلى التدريبات، لكن مباراة الأحد قد تأتي مبكرة جدًا بالنسبة لدياز، الذي يتوقع كلوب أن يكون جاهزًا تمامًا للقاء الإثنين المقبل ضد ليدز يونايتد.