بعد اكتمال أضلاع مربع يورو 2020 الذهبي، مواعيد وتوقعات مباريات نصف نهائي يورو 2020

اختتم المنتخب الإنجليزي عقد المتأهلين للدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 بعد سحقه نظيره الأوكراني برباعية نظيفة في ختام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 في ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ويجدر بالذكر أن جميع مباريات منتخب إنجلترا ابتداءاً من نصف النهائي وفي حالة تأهله للنهائي ستكون في ملعبه ويمبلي بلندن.

واتضحت الصورة أخيراً للدور نصف النهائي والذي يضم الآن أقوى 4 منتخبات في القارة العجوز وهم إنجلترا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا، وفي السطور ادناه نستعرض لكم أبرز مواجهات الدور نصف النهائي من يورو 2020.

سيواجه منتخب إنجلترا نظيره الدنماركي يوم الأربعاء 7 يوليو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويلعب منتخبا اسبانيا وإيطاليا يوم الثلاثاء 6 يوليو في ملعب ويمبلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.