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بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر… رد فعل مفاجئ من حسين الشحات على فيس بوك (صور)

أحمد أبو الدهب

قام المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي “روي فيتوريا”، بالإعلان عن قائمة منتخب مصر، التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار الشهر المقبل، وقد خلت القائمة من نجم الأهلي اللاعب حسين الشحات.

فيتوريا وحسين الشحات- المصدر: "انستجرام"

ومن جانبه فقد نشر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي“ فيسبوك”، مجموعة من الصور وهو يقضي إجازته مع أطفاله، وقد حازت تلك الصور على إعجاب متابعيه.

اللاعب حسين الشحات- المصدر: “فيس بوك”
اللاعب حسين الشحات- المصدر: “فيس بوك”

من ناحية أخرى يستعد المنتخب المصري لكرة القدم للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثاني من شهر يناير القادم، وذلك في إطار استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في “كوت ديفوار 2024″، والتي ستكون في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير القادمين.

وسوف يخوض المنتخب المصري مباراة ودية أمام تنزانيا، في يوم السابع من شهر يناير القادم؛ وسوف يستضيف المنتخب المصري نظيره التنزاني على إستاد القاهرة الدولي، كما يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من منتخبات الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا.

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عن الكاتب:
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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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