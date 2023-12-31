بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر… رد فعل مفاجئ من حسين الشحات على فيس بوك (صور)

قام المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي “روي فيتوريا”، بالإعلان عن قائمة منتخب مصر، التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار الشهر المقبل، وقد خلت القائمة من نجم الأهلي اللاعب حسين الشحات.

فيتوريا وحسين الشحات- المصدر: "انستجرام"

ومن جانبه فقد نشر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي“ فيسبوك”، مجموعة من الصور وهو يقضي إجازته مع أطفاله، وقد حازت تلك الصور على إعجاب متابعيه.

من ناحية أخرى يستعد المنتخب المصري لكرة القدم للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثاني من شهر يناير القادم، وذلك في إطار استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في “كوت ديفوار 2024″، والتي ستكون في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير القادمين.

وسوف يخوض المنتخب المصري مباراة ودية أمام تنزانيا، في يوم السابع من شهر يناير القادم؛ وسوف يستضيف المنتخب المصري نظيره التنزاني على إستاد القاهرة الدولي، كما يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من منتخبات الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا.