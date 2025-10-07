بعد إنضمامه للبارسا.. تصريحات مثيرة من اللاعب السوري المنضم لبرشلونة

نجح اللاعب روني برداجي ، المهاجم الشاب المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة، الأضواء مبكرًا، ليس فقط بأدائه الواعد، بل أيضًا بخلفيته الثقافية والإنسانية التي تعطي له بُعدًا مميزًا داخل وخارج الملعب في الوقت الذي تتسابق فيه كبرى الأندية الأوروبية على اكتشاف المواهب الصاعدة.

رسالة فخر وهوية

وتحدث اللاعب السوري في مقابلة إعلامية نادرة تحدث فيها باللغة العربية بطلاقة، مؤكدًا اعتزازه العميق بأصوله السورية قائلًا، “أنا من سوريا، وأهلي من سوريا، وفخور بذلك جدًا، وُلدت في الكويت، وانتقلنا إلى السويد عندما كنت فى الخامسة، لكن جذوري وهويتي لم تتغير”.

وأكد اللاعب أنه يتلقى يوميًا رسائل دعم من جماهير عربية، خاصة سورية، يشعر من خلالها بمحبة عميقة تعزز شعوره بالانتماء.

ومن المعروف أن رحلة برداجي الكروية بدأت من شوارع السويد، مرورًا بتجربته الاحترافية مع نادي كوبنهاجن الدنماركي، وصولًا إلى صيف 2025، حين تحقق حلم الطفولة بانتقاله إلى برشلونة مقابل 2.5 مليون يورو بعقد يمتد لأربع سنوات.

وتابع برداجي متحدثًا عن هذه اللحظة الحاسمة في مسيرته، “كنت أشاهد مباريات برشلونة مع والدي منذ طفولتي، لطالما كان اللعب لهذا النادي حلمًا كبيرًا بالنسبة لي، واليوم أنا هنا، وهذه مجرد البداية”. لاعب برشلونة روني بردغجي : نشأت في الكويت قبل التوجه إلى السويد

منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني، شارك برداجي في 3 مباريات رسمية، ونجح في تقديم لمحات فنية لافتة، أبرزها صناعته لهدف الفوز أمام ريال سوسيداد، في لقاء شهد إشادة واسعة من الصحافة الإسبانية.

ردود الفعل الإيجابية لم تتوقف عند جماهير برشلونة، إذ تلقى برداجي مؤخرًا دعوة للانضمام إلى المنتخب السويدي الأول، في أول ظهور دولي له خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري، ما يعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته.

مشوار مميز مع كوبنهاجن

ولعب برادجي قبل انتقاله إلى برشلونة، في تجربة ناجحة مع نادي كوبنهاجن، حيث لعب 84 مباراة وسجل 15 هدفًا، من بينها هدف حاسم في شباك مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024. كما ساهم في تتويج الفريق بخمسة ألقاب محلية، ما جعله واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

بعمر الـ19 فقط، يمتلك روني برداجي كل المقومات ليكون أحد نجوم المستقبل في سماء الكرة الأوروبية. وبين ارتباطه الوجداني بجذوره السورية، وحلمه بالتتويج بالألقاب مع برشلونة، يخطو اللاعب بثبات نحو كتابة فصل جديد من النجاح في مسيرته الكروية.