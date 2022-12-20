بعد إنجاز المونديال.. إستقبال ملكي وجماهيري للمنتخب المغربي من مطار الرباط وصولًا للقصر الملكي

إستطاع المنتخب المغربي تقديم أداء رائع في مونديال كأس العالم قطر 2022، وتحقيق إنجاز للعرب والقارة الأفريقية بأن أصبح المنتخب الأول الذي يتمكن من الوصول للدور نصف النهائي من المونديال، وتحقيق المرتبة الرابعة بالبطولة العالمية.

وقامت الوكالة المغربية العربية بالنقل عن وزارة القصور الملكية والأوسمة قائلة ” سوف يحظى منتخب أسود الأطلس لكرة القدم اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر باستقبال يليق بما قام بتقديمه خلال منافسات كأس العالم وتشريف العرب والقارة الأفريقية بالوصول للمربع الذهبي ”

وأضافت الوكالة المغربية ” سيحصل المنتخب المغربي على إستقبال جماهيري وملكي فور وصوله إلى مطار الرباط وحتى يصل إلى القصر الملكي، حيث سيحظى باستقبال سامي تقديرًا وإحتفاءًا بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه بمونديال العالم ”

وقد وجه ملك المغرب ” الملك محمد السادس ” برقية تهنئة للمنتخب، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه للقارة الأفريقية وتحقيق المركز الرابع بمونديال كأس العالم.