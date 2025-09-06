بعد إنتهاء الميركاتو .. أغلى عشر صفقات فى تاريخ البريميرليج

نجحت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، في تدعيم صفوفها بصفقة قياسية من العيار الثقيل بعدما أعلن تعاقده مع المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك.

وتمكنت إدارة الريدز من إتمام التعاقد مع إيزاك قادمًا من نيوكاسل يونايتد، وذلك في صفقة بارزة تم حسمها في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

عقد طويل الأمد

وقام اللاعب بتوقيع عقدًا طويل الأمد مع النادي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، وسيرتدي القميص رقم 9.

ووصلت قيمة صفقة انضمام إيزاك إلى ليفربول نحو 144 مليون يورو لتصبح الأغلى فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يليه فلوريان فيرتز الذى وصل إلى أنفيلد هذا الصيف أيضا مقابل 125 مليون يورو.

1. ألكسندر إيزاك، موسم 25/26، انضم إلى ليفربول مقابل 144 مليون يورو.

2. فلوريان فيرتز، موسم 25/26، انضم إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو.

3. إنزو فرنانديز، موسم 22/23، انضم إلى تشيلسي مقابل 121 مليون يورو.

4. جاك جريليش، موسم 21/22، انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 117.5 مليون يورو.

5. ديكلان رايس، موسم 23/24، انضم إلى أرسنال مقابل 116.6 مليون يورو.

6. مويسيس كايسيدو، موسم 23/24، انضم إلى تشيلسي مقابل 116 مليون يورو.

7. روميلو لوكاكو، موسم 21/22، انضم إلى تشيلسي مقابل 113 مليون يورو.

8. بول بوجبا، موسم 16/17، انضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو.

9. كاي هافرتز، موسم 20/21، انضم إلى تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.

10. هوجو إيكتيتيكي، موسم 25/26، انضم إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو.