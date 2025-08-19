بعد إنتهاء الجولة الأولى.. صلاح يواصل هيمنته بأرقام مميزة بالبريميرليج

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اعتلى قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال المباريات الافتتاحية للبريميرليج عبر التاريخ.

فقد تمكن “الملك المصري” من المساهمة في 15 هدفًا خلال الجولة الأولى (10 أهداف + 5 تمريرات حاسمة)، ليؤكد مكانته كأيقونة البدايات في البطولة الأقوى عالميًا.

أرقام قياسية تؤكد هيمنة صلاح

وبحسب إحصائية شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في أرقام كرة القدم، جاء أسطورة مانشستر يونايتد واين روني في المركز الثاني بـ 13 مساهمة (8 أهداف + 5 تمريرات حاسمة)، فيما احتل كل من تيدي شيرينجهام وفرانك لامبارد المركز الثالث برصيد 10 مساهمات لكل منهما.

أما المركز الرابع، فقد شهد تواجد الثنائي جيمي فاردي وآلان شيرار بـ 9 مساهمات، لتليهم أسماء لامعة مثل بول بوجبا، ديدييه دروجبا، لويس ساها وسيرجيو أجويرو برصيد 8 مساهمات لكل لاعب.

قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الجولة الأولى بالبريميرليج

محمد صلاح: 15 (10 أهداف – 5 تمريرات حاسمة)

واين روني: 13 (8 أهداف – 5 تمريرات حاسمة)

تيدي شيرينجهام: 10 (7 أهداف – 3 تمريرات حاسمة)

فرانك لامبارد: 10 (8 أهداف – تمريرتان حاسمتان)

جيمي فاردي: 9 (8 أهداف – تمريرة حاسمة)

آلان شيرار: 9 (8 أهداف – تمريرة حاسمة)

بول بوجبا: 8 (هدفان – 6 تمريرات حاسمة)

ديدييه دروجبا: 8 (6 أهداف – تمريرتان حاسمتان)

لويس ساها: 8 (6 أهداف – تمريرتان حاسمتان)

سيرجيو أجويرو: 8 (7 أهداف – تمريرة حاسمة)

ملك المباريات الافتتاحية

بهذه الأرقام المميزة، يرسخ محمد صلاح مكانته كـ ملك المباريات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح الرقم الأصعب في الجولة الأولى منذ ظهوره بقميص ليفربول، بفضل قدرته الاستثنائية على التسجيل وصناعة الفارق.