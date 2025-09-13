بعد إنتهاء التوق.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي

شهدت الأيام الأخيرة في فترة التوقف الدولي التي خاضت خلالها المنتخبات تصفيات كأس العالم 2026 ظهور إحصائية تتحدث عن أسرع لاعبي المسابقة في الموسم الجديد 2025 – 2026.

ففي ظل إستمرار إيرلينج هالاند في صدارة سباق الحذاء الذهبي، ويُبدع جاك جريليش كأفضل صانع ألعاب، جاءت أسماء جديدة على ساحة السرعة لتخطف الأضواء هذا الموسم.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي لموسم 2025/26 كما جاء في الإحصائية:

1. جاكسون تشاتشوا – وولفرهامبتون (37.3 كم/ساعة)

البداية مع الوافد الجديد من هيلاس فيرونا صنع المفاجأة الكبرى. رغم مشاركته في 118 دقيقة فقط مع وولفرهامبتون، إلا أن اللاعب الكاميروني حقق أسرع سرعة في الدوري حتى الآن، بواقع 37.3 كم/ساعة.

2. برايان مبيومو – مانشستر يونايتد (36.3 كم/ساعة)

وعقب انتقاله من برينتفورد، ظهر النجم الكاميروني بقوة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم. سرعته الكبيرة جعلته ثاني أسرع لاعب في أول ثلاث جولات، ليكون أحد أهم أوراق المدرب روبن أموريم الهجومية.

3. دانييل جيمس – ليدز يونايتد (36.1 كم/ساعة)

النجم الويلزي المعروف بسرعته، عاد إلى البريميرليج بعد صعود ليدز. رغم قلة خبرة الفريق، فإن جيمس يُمثل تهديدًا دائمًا على دفاعات الخصوم بفضل تسارعه الكبير.

4. يانكوبا مينتيه – برايتون (36.1 كم/ساعة)

ساهم مينتيه بسرعته وانطلاقاته في فوز كبير على أوكسفورد في كأس كاراباو، ثم بمفاجأة أمام مانشستر سيتي بالفوز على السيتي بنتيجة 2 – 1.

5. أنتوني إلانجا – نيوكاسل يونايتد (36.0 كم/ساعة)

ويستمر تالق النجم السويدي الشاب في سباقات السرعة، بعدما انتقل هذا الصيف من نوتنجهام فورست إلى نيوكاسل مقابل 55 مليون جنيه إسترليني. إلانجا أثبت مجددًا أنه أحد أخطر اللاعبين في التحولات الهجومية.