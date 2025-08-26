بعد إنتقاله للقادسية.. موعد أول مواجهة مصرية بين كهربا ورامي ربيعة

كشفت إدارة نادي القادسية الكويتي في وقت سابق الستار عن تعاقده رسميًا مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي السابق لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من الاتحاد الليبي في صفقة إنتقال حر.

القادسية الكويتي يتعاقد مع كهربا

ومن المقرر أن يكون محمود كهربا على موعد مع العديد الاستحقاقات الهامة مع ناديه القادسية الكويتي الذي يستعد للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال الخليج.

ونتج عن قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج التي سُحبت بالعاصمة القطرية “الدوحة” تواجد نادي الريان القطري والشباب السعودي والنهضة العُماني وتضامن حضرموت اليمني في المجموعة الثانية فيما يلتقي زاخو العراقي مع العين الإماراتي والقادسية الكويتي وسترة البحريني في المجموعة الأولى.

وبحسب الخطة ستواجه أندية كل مجموعة بنظام الدوري ويتأهل أول فريقين للدور قبل النهائي على أن تلعب الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تلعب في إطار مواجهات دوري أبطال الخليج مواجهة مصرية تجمع بين ثنائي الأهلي السابق محمود كهربا ورامي ربيعة، حيث يحل العين ضيفاً على القادسية يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، بينما يحتضن ملعب “هزاع بن زايد” المواجهة الثانية يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير القادم.

رامي ربيعة

ونجح فريق العين المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري رامي ربيعة في خطف فوزًا مستحقًا على حساب نظيره دبا إيجابيًا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإماراتي للموسم الحالي 2025-26.

وشهدت أهداف المباراة عن طريق كل من لابا كودجو هدفين، وحسين رحيمي في الدقائق 13، 33، و96 على التوالي لصالح العين، بينما أحرز كارلينيوس، ومهند علي، في الدقيقتين 48، و55 على التوالي لنادي دبا صاحب الأرض والجمهور.

كما شارك بالمباراة رامي ربيعة للمرة الأولى في مسابقة الدوري الإماراتي وبالتحديد في الدقيقة 83 من عمر المباراة، بعد تعافيه من الإصابة، علماً بأن رامي ربيعة انضم لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة إنتقال حر قادمًا من النادي الأهلي.