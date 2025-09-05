أخبار الرياضة

بعد إنتقاله للبريميرليج.. تعرف على قيمة صفقة دوناروما للسيتي

آياتي خيري

أصبح الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ضمن صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بيان السيتي

وعلق بيان النادى الإنجليزى قائلًا : “يسعد مانشستر سيتى أن يؤكد التعاقد مع جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.

وتابع البيان: “قام حارس المرمى الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا بالتوقيع على عقد مدته خمس سنوات، والذي سيبقى خلاله في ملعب الاتحاد حتى صيف عام 2030”.

مسيرة قوية للحارس

وتابع: “على مدار مسيرته المهنية المثيرة للإعجاب حتى الآن، نجح الإيطالي في بناء سمعة باعتباره أحد أفضل حراس المرمى في كرة القدم الأوروبية، يصل دوناروما إلى ملعب الاتحاد وهو يتمتع ببنية جسدية قوية وواسعة يصل طولها إلى 6 أقدام و5 بوصات، وهو مسلح بثروة من الخبرة على مستوى النخبة.

وفي سياق متصل أعلن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، عن قيمة صفقة انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي والتي بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

وإنطلقت مسيرة دوناروما مع نادي ميلان الإيطالي العملاق، حيث بعد التقدم في صفوف الشباب وظهوره لأول مرة مع الفريق الأول عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، شارك في أكثر من 250 مباراة في المجموع، وساعد ميلان على الفوز بكأس السوبر الإيطالي عام 2016.

ثم انتقل دوناروما عبر أوروبا إلى فرنسا في صيف عام 2021 لمواصلة تطوير مسيرته المهنية، واختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان حيث ترك تأثيرًا فوريًا ومستدامًا.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.