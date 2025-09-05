بعد إنتقاله للبريميرليج.. تعرف على قيمة صفقة دوناروما للسيتي

أصبح الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ضمن صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بيان السيتي

وعلق بيان النادى الإنجليزى قائلًا : “يسعد مانشستر سيتى أن يؤكد التعاقد مع جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.

وتابع البيان: “قام حارس المرمى الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا بالتوقيع على عقد مدته خمس سنوات، والذي سيبقى خلاله في ملعب الاتحاد حتى صيف عام 2030”.

مسيرة قوية للحارس

وتابع: “على مدار مسيرته المهنية المثيرة للإعجاب حتى الآن، نجح الإيطالي في بناء سمعة باعتباره أحد أفضل حراس المرمى في كرة القدم الأوروبية، يصل دوناروما إلى ملعب الاتحاد وهو يتمتع ببنية جسدية قوية وواسعة يصل طولها إلى 6 أقدام و5 بوصات، وهو مسلح بثروة من الخبرة على مستوى النخبة.

وفي سياق متصل أعلن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، عن قيمة صفقة انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي والتي بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

وإنطلقت مسيرة دوناروما مع نادي ميلان الإيطالي العملاق، حيث بعد التقدم في صفوف الشباب وظهوره لأول مرة مع الفريق الأول عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، شارك في أكثر من 250 مباراة في المجموع، وساعد ميلان على الفوز بكأس السوبر الإيطالي عام 2016.

ثم انتقل دوناروما عبر أوروبا إلى فرنسا في صيف عام 2021 لمواصلة تطوير مسيرته المهنية، واختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان حيث ترك تأثيرًا فوريًا ومستدامًا.