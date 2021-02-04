بعد إقصاء الدحيل، موعد مباراة القمة بين الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

بواسطة أحمد الفاضل

تمكن نادي الأهلي المصري من إقصاء نظيره نادي الدحيل القطري في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية في قطر بعد مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم، ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي من كأس العالم لتحديد المتأهل للدور النهائي.

بعد إقصاء الدحيل، موعد مباراة القمة بين الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية 2 4/2/2021 - 9:47 م

وستقام مباراة الأهلي ونظيره بايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل 8 فبراير في ملعب الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساء الإثنين بتوقيت مكة المكرمة.

بعد إقصاء الدحيل، موعد مباراة القمة بين الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية 1 4/2/2021 - 9:47 م

يذكر أن بايرن ميونيخ سبق له وأن أحرز لقب كأس العالم للأندية عام 2013 بعد الفوز على نادي الرجاء الرياضي صاحب الأرض في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.