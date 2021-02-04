بعد إقصاء الدحيل، موعد مباراة القمة بين الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

تمكن نادي الأهلي المصري من إقصاء نظيره نادي الدحيل القطري في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية في قطر بعد مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم، ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي من كأس العالم لتحديد المتأهل للدور النهائي.

وستقام مباراة الأهلي ونظيره بايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل 8 فبراير في ملعب الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساء الإثنين بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن بايرن ميونيخ سبق له وأن أحرز لقب كأس العالم للأندية عام 2013 بعد الفوز على نادي الرجاء الرياضي صاحب الأرض في المباراة النهائية بهدفين دون رد.