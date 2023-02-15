بعد الإعلان عن السعودية مُستضيفاً لكأس العالم للأندية 2023.. تساؤلات حول الفريق السعودي المُشارك في البطولة

أعلن أمس الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بخصوص استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للأندية عام 2023، وتستضيف السعودية البطولة لأول مره في تاريخها حيث أُقيمت أخر نسخة في دولة المغرب والتي تُوج بها نادي ريال مدريد الاسباني على حساب نادي الهلال السعودي.

موعد بطولة كأس العالم للأندية

ومن المُقرر أن يتم لعب بطولة كأس العالم للأندية لعام 2023 بعد انتهاء البطولات القارية في جميع القارات لمعرفة البطل الذي يشارك في البطولة، وتم تحديد موعد لعب البطولة في الفترة بين 8 و 22 ديسمبر من العام الجاري، وتُقام البطولة بمشاركة أبطال القارات بجانب فريق وحيد من الدولة المستضيفة.

وكان قد أعلن الاتحاد السعودي عبر صفحته الرسمية على تويتر إسناد الاتحاد الدولي بكرة القدم ملف تنظيم البطولة للمملكة العربية السعودية، من جانبه يتحمل الاتحاد السعودي تكاليف كل الفرق المُقيمة أثناء فترة إقامة بطولة كأس العالم للأندية.

من يكون ممثلاً للسعودية في البطولة؟

وبعد إسناد ملف التنظيم للسعودية، يتساءل الكثيرون حول الفريق الذي سيشارك في البطولة، ورد الاتحاد السعودي على كل التساؤلات حيث أعلن أن هناك فريق سعودي وحيد سيشارك في البطولة، إذا فاز أحد الفرق السعودية بلقب دوري أبطال أسيا سيشارك هذا الفريق، ويتواجد كلاً من الهلال والشباب والفيصلي في المنافسة على اللقب.

أما إذا خسرت الفرق السعودية اللقب الأسيوي فسيشارك في البطولة حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022 2023.