بعد أول جولتين.. إنجاز تاريخي لليفربول سلوت في 2025

آياتي خيري

من الواضح أن إدارة نادي ليفربول الفنية بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت مصممة على المنافسة على لقب الدوري وبكل قوة هذا الموسم مرة أخرى، حيث يواصل ليفربول انطلاقته القوية فى الدورى الإنجليزى الممتاز، بعدما خطف فوزًا مثيرًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد (2025-2026).

هدف قاتل للريدز بأقدام الناشيء الجديد

وتمكن اللاعب الناشئ ريو نجوموها من إحراز هدف فوز ليفربول القاتل على نيوكاسل في الدقيقة 100 من الوقت الضائع بالشوط الثاني للمباراة.

ووفق تقرير صادر عن شبكة أوبتا للإحصائيات، فقد واصل المدرب الهولندي آرني سلوت كتابة اسمه في تاريخ البريميرليج، بعدما سجل ليفربول الأهداف في 98% من مبارياته تحت قيادته (39 من أصل 40 مباراة)، وهي أعلى نسبة تهديف يحققها أي مدرب خاض 15 مباراة أو أكثر في تاريخ المسابقة.

المركز الثالث

وطبقًا لهذا الانتصار صعد “الريدز” إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول جولتين مسجلًا 7 أهداف واستقبل 4، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح أساسيًا طوال 90 دقيقة، لكنه لم ينجح في هز الشباك في اللقاء الثاني للفريق هذا الموسم.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


