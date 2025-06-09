بعد أوسيمين.. الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

فجرت تقارير عالمية مفاجأة كبرى، بشأن اهتمام نادي الهلال السعودي، بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى نادي الهلال السعودي إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال الفترة الحالية لحسم صفقات من العيار الثقيل، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك نادي الهلال في الحدث العالمي ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وبحسب ما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن نادي الهلال، منذ التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، يتطلع إلى استقطاب عدد من النجوم في أسرع وقت ممكن، خاصةً في الوسط والهجوم.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، ليس هدف أساسي للزعيم، بل قدم النادي أيضًا عرضًا لضم البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي.

موقف مانشستر سيتي من بيع برناردو سيلفا

وعلى الرغم من رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي، ومديره الفني بيب جوارديولا، في تجديد عقد برناردو سيلفا، إلا أن مغادرته تبقى محتملة خلال الصيف الجاري.

ويتبقى في عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي موسم إضافي، حيث ينتهي تعاقد لاعب الوسط الدولي البرتغالي مع النادي الأزرق السماوي بشكل رسمي في 30 يونيو من العام المقبل 2026.

ونوه التقرير بأن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل حتى الآن لم تقدم أي عرض رسمي إلى اللاعب أو يتواصل مع ممثليه، ولكن من المتوقع أن يجهز النادي مبلغًا ضخمًا لإقناعه بالانضمام لصفوف الزعيم.

ماذا قدم برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي؟

وشارك برناردو سيلفا، صاحب الـ30 عامًا، في 49 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع البطولات، خلال الموسم المنصرم 2024/2025، وسجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.