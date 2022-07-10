بعد أن قاد الننى ارسنال للفوز على نورمبرج.. تعرف على الجوانب المضيئة في حياة اللاعب

انتهت المباراة الودية التي جمعت نادي ارسنال الانجليزي و نورمبرج الألماني يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري؛ استعدادا للموسم الجديد 2022-2023، بفوز النادي الانجليزي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة مثيرة انتهت في الشوط الأول بتقدم نورمبرج بهدفين مقابل لاشيء، وفي الشوط الثاني سجل النادي اللندني هدفا احرزه اللاعب جابرييل خيسوس، وأضاف النجم المصري محمد الننى هدف التعادل بشارة القيادة عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس، وجاء دور النيران الصديقة في صالح النادي اللندني ليتقدم ارسنال بهدفين عكسيين، ثم احرز اللاعب لوكاس شليمر هدفا لفريقه نورمبرج في الدقيقة 73 وبعدها يحرز اللاعب جابرييل خيسوس هدفا لفريق أرسنال في الدقيقة 75، وتنتهي المباراة المثيرة بفوز ارسنال على نورمبرج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

النني يتحدث عن الهدف الرائع

أحرز لاعب وسط المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي هدف التعادل بتسديدة صاروخية جاءت عن طريق المتابعة، حيث ارتدت الكرة من تسديدة زميله داخل منطقة الجزاء.

ولم يتردد الننى في تصويب الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس اليمني.

وأوضح اللاعب في حوار صحفي مع قناة أرسنال عقب المباراة أنه يتدرب دائما على التصويب من خارج منطقة الجزاء بعد كل تمرين، وأضاف أنه يحب التصويب من خارج منطقة الجزاء.

وجدير بالذكر أن اللاعب سدد مثل هذه الكرات في مباريات عديدة، ولعل أبرزها هدفه في نادي برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وحصل الهدف على جائزة أفضل هدف في الشهر لنادي أرسنال.

النني يرد على الانتقادات في الملعب

يتصف اللاعب محمد الننى بالسماحة وتوجه له انتقادات عديدة ولكنه يواجه ذلك بتطوير نفسه داخل البساط الأخضر، ويرد على الانتقادات داخل الملعب، ووصفه المدرب الفرنسي أرسن فينجر بالوقود الذي يحرك الفريق.

النني يتلو آيات من القرآن الكريم

وعادة ما ينشر اللاعب محمد الننى على مواقع التواصل الاجتماعي آيات من الذكر الحكيم، ونشر يوم المباراة الودية فيديو له وهو يتلو بعض الآيات من سورة الكهف، ولم يكن ذلك المرة الأولى للاعب حيث سبق له تلاوة القرآن مع المنتخب الوطني وفي مرات أخرى.

الننى يتسابق في الأعمال الخيرية ويرى أن اللاعب المصري أفضل لاعب في العالم

يتسابق اللاعب محمد النني مع رموز كرة القدم مثل محمد صلاح واللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني في الأعمال الخيرية، حيث يتبرع الننى في مواقف انسانية عديدة للمستشفيات وغيرها.

وفي أثناء تكريمه من نادي المقاولون العرب ضمن زيارته للنادي، أوضح الننى ان اللاعب المصري افضل لاعب في العالم ويحتاج الى العمل والطموح، مشيرا الي المصاعب التي واجهته في عالم المستديرة حتى يصل إلى حلمه.

ويشهد الننى أفضل مبارياته مع أرسنال ويقتنع المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بالقدرات الفنية للاعب.