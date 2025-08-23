بعد أزمة أرض 6 أكتوبر.. ما حقيقة فتح تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام؟

خرج المستشار القانوني لنادي الزمالك، كمال شعيب، بتصريحات هامة حسم فيها الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول ما تردد بشأن فتح تحقيقات من جانب النائب العام ضد مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب، على خلفية اتهامات تتعلق بإهدار المال العام.

شعيب أكد بشكل قاطع أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أنها لا تعدو كونها شائعات مغرضة هدفها إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام، وإرباك الجماهير في وقت يسعى فيه المجلس لترتيب أوضاع النادي.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الكورة مع فايق” على شاشة MBC مصر 2، أن جميع أنشطة الزمالك المالية والإدارية تخضع لرقابة مشددة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يقوم بمتابعة دورية دقيقة لكل ما يجري داخل القلعة البيضاء.

وأضاف أن ممثلي الجهاز يكادون يكونون في إقامة شبه دائمة داخل النادي، حيث يراجعون باستمرار حركة الأموال والقرارات الإدارية؛ وأكد أنه حتى الآن، لم يتلقَ النادي أي إخطار رسمي بوجود مخالفات أو فتح تحقيقات تخص قضية إهدار المال العام في عهد المجلس الحالي.

المستشار القانوني أوضح كذلك أن وجود قضايا وبلاغات ضد الأندية الكبرى أمر طبيعي في المجال الرياضي والإداري، حيث يتم رفع العديد منها بشكل شبه يومي، ولفت إلى أن غالبية هذه البلاغات مرتبطة بفترات سابقة على تولي مجلس حسين لبيب المسؤولية، وهو ما يجعل من غير المنطقي الزج باسم الإدارة الحالية في هذه القضايا دون سند أو دليل.

أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر

وتحدث شعيب عن ملف آخر يشغل الرأي العام الزملكاوي، وهو أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وأكد أن الإدارة القانونية تعمل حاليًا على إعداد تظلم جديد ومفصل ضد قرار وزارة الإسكان الأخير بسحب الأرض من النادي.

وشدد على أن الزمالك لن يتنازل عن حقه القانوني والتاريخي في هذه الأرض، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا يمثل مستقبل القلعة البيضاء، ويخدم تطلعات النادي على المدى البعيد.