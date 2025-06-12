أخبار الرياضة

بعثة “الأخضر” تصل الولايات المتحدة للمشاركة في الكأس الذهبية 2025

آياتي خيري

حطت بعثة المنتخب السعودي اليوم في مطار لوس أنجلوس الدولي، وذلك من أجل الإستعداد للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية 2025 (كونكاكاف)، التي تستضيفها الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل.

ويتواجد “الأخضر” في معسكره التحضيري في مدينة سان دييجو، حيث يتجهز الفريق السعودي للعب أولى مواجهاته في البطولة أمام منتخب هايتي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب “سنابدراجون”، ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

ويؤدي المنتخب السعودي برنامجه التدريبي مساء اليوم بحصة مغلقة تُقام عند السادسة مساءً (بتوقيت سان دييجو) على ملاعب مركز الأداء الرياضي.

قائمة الاخضر

وأختار المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، القائمة الرسمية المشاركة في البطولة، والتي ضمّت 25 لاعبًا، وهم: نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالرحمن الصانبي، حسن كادش، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، محمد بكر، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي، علي الحسن، مختار علي، فيصل الغامدي، علي الأسمري، زياد الجهني، عبدالرحمن العبود، همام الهمامي، أيمن يحيى، عبدالله آل سالم، مهند آل سعد، تركي العمار، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

ويلعب المنتخب السعودي منافسات البطولة ضمن المجموعة الرابعة، التى تضم إلى جانبه منتخبات الولايات المتحدة، هايتي، وترينيداد وتوباجو.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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