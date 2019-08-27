بطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد 2019 السعودية| مواعيد المباريات والقنوات الناقلة المفتوحة بمشاركة اربع فرق عربية

تقام بطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد 2019 في نسختها الـــ 13 بمشاركة اربع فرق عربية من بينهم فريق نادي “الزمالك” المصري لكرة اليد المشارك في البطولة بعد فوزه بلقب كاس السوبر الأفريقي لكرة اليد بالإضافة إلى فريق “الدحيل” القطري بعد فوزه بلقب دوري أبطال أسيا لكرة اليد، كما يلعب أيضا فريق “الوحدة” السعودي لكرة اليد بصفته المستضيف للبطولة كما ينضم إلى الفرق العربية فريق “مضر” السعودي بعد حصوله على دعوة للمشاركة في البطولة، كما تعد بطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد هذه النسخة هي النسخة الأولى التي تقام في المملكة العربية السعودية حيث تقام البطولة في مدينة “الدمام” السعودية، كما تحتوي هذه النسخة من كاس العالم للأندية كرة اليد على 10 فرق من جميع القارات.

مواعيد مباريات كاس العالم للأندية لكرة اليد 2019

تبدأ بطولة كاس العالم للاندية لكرة اليد النسخة 13 في ( يوم الثلاثاء الموافق يوم 27/8/2019 )، حيث سوف يجرى في نفس اليوم مباراتين في الدور التمهيدي للبطولة.

مباريات الدور التمهيدي

الفرق التي سوف تلعب من الدور التمهيدي حيث أن الفريق الفائز من كل مباراة ينتقل إلى الدور التالي

رقم المباراة الفريق التوقيت الفريق تاريخ المباراة 1 فريق جامعة سيدني الأسترالي في تمام الساعة الثالثة والربع (3:15) مساءً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة الرابعة والربع (4:15) مساءً بتوقيت السعودية. فريق كيل الألماني 27/8/2019 2 فريق مضر السعودي في تمام الساعة السابعة (7) مساءً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة الثامنة (8) مساءً بتوقيت السعودية. فريق نيويورك سيتي الأمريكي 27/8/2019

فريق الزمالك المصري يلاقي الفائز من مباراة فريق جامعة سيدن الأسترالي وفريق كيل الألماني، كما يلعب الفريق المقدوني مع الفائز من مباراة فريق مضر و نيويورك سيتي.

رقم المباراة الفريق التوقيت الفريق تاريخ المباراة 3 الوحدة السعودي في تمام الساعة الحادية عشر والربع (11:15) صباحاً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة الثانية عشر والربع (12:15) مساءً بتوقيت مكة المكرمة. تاوباتي 28/8/2019 4 الزمالك المصري في تمام الساعة الواحدة والنصف (1:30) مساءً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة الثانية والنصف (2:30) مساءً بتوقيت مكة المكرمة. الفائز من مباراة رقم ( 1 ) 28/8/2019 5 برشلونة الإسباني في تمام الساعة الرابعة والنصف (4:30) مساءً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة الخامسة والنصف (5:30) مساءً بتوقيت مكة المكرمة. الدحيل القطري 28/8/2019 6 فاردار المقدوني في تمام الساعة الثامنة مساءً (8) مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في تمام الساعة السابعة (7) مساءً بتوقيت مصر. الفائز من مباراة رقم ( 2 ) 28/8/2019

القنوات الناقلة لبطولة كاس العالم للاندية لكرة اليد 2019

تذاع مباريات بطولة كاس العالم للاندية كرة اليد عبر اربع قنوات عربية وهم :

قناة ( أون سبورت – ON Sport ) المصرية.

قناة ( البحرين – Bahrain Sport ) البحرينية.

قناة ( أبو ظبي الرياضية ) الإماراتية.

قناة ( السعودية الرياضية – KSA Sports ) السعودية.

حيث قد أخدت هذه القنوات العربية حقوق إذاعة مباريات كاس العالم للأندية لكرة اليد وإذاعتها حصرياً.

تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد 2019

تردد قناة ( أون سبورت – ON Sport )

القمر معدل تصحيح الخطأ التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 3/4 10853 أفقي 27500

تردد قناة ( البحرين الرياضية – Bahrain Sport )

القناة القمر التردد أستقطاب معدل الترميز البحرين الرياضية 1 نايل سات 11641 أفقي 27500 البحرين الرياضية 1 عرب سات 12226 أفقي 27500

تردد قناة ( أبو ظبي الرياضية )

القناة الاستقطاب التردد معدل الترميز أبو ظبي الرياضية 1

أفقي 12223 27500 أبو ظبي الرياضية 2 أفقي 12230 27500

تردد قناة ( السعودية الرياضية – KSA Sports )

القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب السعودية الرياضية – KSA Sports نايل سات 12149 27500 أفقي السعودية الرياضية – KSA Sports نايل سات 12015 27500 أفقي السعودية الرياضية – KSA Sports عرب سات 12015 27500 عمودي

الفرق المشاركة في بطولة كاس العالم للاندية كرة اليد 2019

يشارك في النسخة المقامة حالية في المملكة العربية السعودية تحديداً في مدينة “الدمام” لأول مرة منذ أن بدأت بطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد والذي يكون هناك كل عام نسخة منه وهذه تعد النسخة رقم (13)، كما يشارك بها 10 فرق من حول العالم.

فريق ( برشلونة الإسباني ) – يشارك في البطولة لأنه حامل لقب آخر نسخة من بطولة كاس العالم للأندية. فريق ( الزمالك المصري ) – يشارك في البطولة بعد أن فاز بلقب كاس السوبر الأفريقي لكرة اليد على حساب فريق الأهلي المصري. فريق ( الدحيل القطري ) – يشارك في البطولة بعد أن فاز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة اليد. فريق ( نيويورك سيتي الأمريكي ) – يشارك بعد أن فاز في بطولة أمريكا الشمالية لكرة اليد. فريق ( الوحدة السعودي ) – يشارك في بطولة كاس العالم للأندية 2019 بصفته مستضيف البطولة نسخة رقم 13. فريق ( سيدني الأسترالي ) – يشارك بعد فوزه ببطولة كاس أبطال اوقيانوسيا لكرة اليد. فريق ( تاوباتي البرازيلي ) – حاصل على بطولة أمريكا الجنوبية لليد. فريق ( مضر السعودي ) – فريق مدعو للعب بطولة كاس العالم للأندية. فريق ( كيل الألماني ) – فريق مدعو للعب في بطولة كاس العالم للأندية. فريق ( فاردار المقدوني ) – يشارك بعد أن حصل على لقب بطل أوروبا.

قائمة نادي الزمالك المشاركة في كاس العالم للأندية لكرة اليد 2019

قد أنها فريق نادي الزمالك استعداداته لخوض منافسات بطولة كاس العالم للاندية لكرة اليد، حيث اعلن المدير الفني لفريق نادي الزمالك “باسم السبكي” عن قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة كاس العالم للاندية والقائمة تضم (19) لاعب من نادي الزمالك حيث قد وضع المدير الفني “باسم السبكي” الصفقة الجديدة القادمة لنادي الزمالك وهو اللاعب “حسن قداح” في القائمة، كما ان اللاعب “حسن قداح” هو هداف بطولة كاس العالم تحت (19 عام) مع منتخب مصر.

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