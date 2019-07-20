بطولة غرب آسيا 2019.. جدول مواعيد مباريات العراق، سوريا، السعودية، الكويت الأردن، اليمن

جدول بطولة غرب آسيا 2019 التي ستقام في العراق خلال الفترة من 31 يوليو حتى 14 أغسطس 2019 بالعراق ونقدم مواعيد مباريات العراق وسوريا والسعودية والكويت والأردن واليمن في البطولة، النسخة الحالية من بطولة غرب آسيا لكرة القدم 2019 للرجال هي النسخة التاسعة، وتقام في مدينتي كربلاء وأربيل بالعراق،بمشاركة تسعة منتخبات، قسمتهم القرعة على مجموعتين كل مجموعة بها أربعة منتخبات، حامل لقب البطولة هو منتخب قطر وهو غير متواجد في النسخة الحالية.

من المرتقب أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة للفوز بلقبها، وجدول بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق سيكون خير إعداد للمنتخبات المشاركة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 والتي تنطلق سبتمبر 2019 القادم، أقيمت القرعة رسميا في بغداد، وتم الإعلان عن المجموعتين، ويقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دور واحد، أول كل مجموعة، يتقابلا في المباراة النهائية على اللقب، مجموعتي بطولة غرب آسيا 2019 كالتالي:

المجموعة الأولى: العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان.

المجموعة الثانية: الأردن، السعودية، الكويت، البحرين.

بطولة غرب آسيا 2019 وجدول مواعيد مباريات العراق وسوريا والسعودية والأردن

بعض المنتخبات سوف تشارك بالمنتخب الأول، وبعض المنتخبات ستشارك باللاعبين المحليين، ولاعبي المنتخبات الأولمبية، نظرا لانشغال المحترفين مع أنديتهم خلال تلك الفترة وبداية الموسم الكروي الرياضي، جدول بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق ينطلق يوم 30 يوليو 2019 ومباراة الافتتاح بين العراق ولبنان، وفي نفس اليوم تقام مباراة اليمن وفلسطين، مباريات المجموعة الأولى تقام بكربلاء، ومباريات المجموعة الثانية تقام في أربيل، المواعيد بتوقيت العراق وهو نفس توقيت السعودية والكويت وسوريا.