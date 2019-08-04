بطولة جديدة في إنتظار إضافتها لسجل محمد صلاح

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وعشاق اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بطولة جديدة تضاف إلى سجل محمد صلاح اليوم، ألا وهي كأس الدرع الخيرية 2019.

حيث يلتقي في الرابعة عصراً اليوم كلاً من نادي ليفربول ونادي مانشستر سيتي، في بطولة كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي، وتأتي هذه المباراة في إفتتاح الموسم الكروي 2019-2020.

بطولة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي

بطولة كأس الدرع الخيرية هي بطولة تقام بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس إنجلترا، وبما أن نادي مانشستر سيتي هو الفريق الحاصل على البطولتين لعام 2019، فيأتي الوصيف في الدوري الإنجليزي مباشرة ألا وهو نادي ليفربول، والذي حصل على مركز الوصيف لعام 2019 بفارق نقطة واحدة عن المتصدر وهو نادي مانشستر سيتي، وتقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

أكثر الفرق في عدد مرات التتويج بكأس الدرع الخيرية

يأتي أكثر الفرق تتويجاً بكأس الدرع الخيرية هو نادي مانشستر يونايتد، حيث فاز باللقب 21 مرة ثم يأتي بعده كلاً من نادي ليفربول ونادي الأرسنال 15 مرة، ثم يأتي نادي إيفرتون في المركز الثالث في عدد الحاصلين علي الكأس بعدد 9 مرات.

محمد صلاح وحلم الفوز ببطولة كأس الدرع الخيرية

يسعي النجم المصري محمد صلاح إلى إضافة بطولة جديدة تضاف إلى سجله الكروي الحافل، ألا وهي كأس الدرع الخيرية وذلك مع رفاقه في الريدز، ويعتبر محمد النني هو اللاعب المصري الوحيد الفائز بهذه البطولة كأس الدرع الخيرية، وذلك مع نادي الأرسنال عندما فازوا علي نادي تشيلسي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح في عام 2017.