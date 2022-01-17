مع بدء المواجهات الحاسمة في بطولة أمم إفريقيا .. ما هي حظوظ العرب في التأهل لدور الـ16

مع بدء الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات من مسابقة بطولة أمم إفريقيا، وهي المواجهات الحاسمة التي سوف تتضح فيها قائمة المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، تسود حالة ترقب لدى الجمهور العربي، لجهة حظوظ المنتخبات العربية والبالغة عددها 7 منتخبات في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، حيث تستضيف الكاميرون البطولة التي يتنافس فيها 24 فريقًا موزعة على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتاهل للدور لدور الـ16 ، المنتخبات أصحاب المركزين الاول والثاني في كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث.

بطولة أمم إفريقيا

سيناريوهات تأهل المنتخبات العربية لدور الـ16

المغرب وجزر القمر

المنتخب المغربي كان أول المنتخبات العربية التي ضمنت التأهل رسميًا بتحقيقها العلامة الكاملة بالمبارتين السابقتين بفوزه على غانا وجزر القمر، ويلتقي المغرب بالمنتخب الغابوني في الجولة الأخيرة لحسم صدارة المجموعة، فيما يسعى الغابون للفوز الذي يضمن له التاهل رسميًا لدور الـ16.

وبنفس الوقت يخوض المنتخب العربي جزر القمر الذي لم يحصد أي نقطة مباراة صعبة ضد غانا ، حيث لا بديل له عن الفوز للمنافسة على أفضل الثوالث، بينما تملك غانا نقطة واحدة مما يجعل اللقاء لا يقبل التعادل بين المنتخبين.

مصر والسودان

وأما منتخبي مصر والسودان اللذين سيلتقيان ضمن منافسات المجموعة التي حسمت نيجيريا بفوزها على مصدر والسودان ، صدارتها للمجموعة بغض النظر عن نتيجة لقائها الأخير ضد غينيا بيساو، فإن منتخب مصر لديه في جعبته 3 نقاط ، بينما السودان لديه نقطو واحدة، وفوز مصر على السودان يضمن له التأهل رسميًا كوصيف للمجموعة، أيًا كانت نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، وسيغادر السودان في هذه الحالة رسميًا بطولة أمم إفريقيا، والتعادل بين الفريقين العربيين سيكون لصالح مصر حيث سيحصلون على 4 نقاط التي تضمن تاهلهم لدور الـ16، وتغادر السودان البطولة بنسبة كبيرة.

وفي حال فوز السودان سيرتفع رصيده إلى 4 نقاط مما يزيد من حظوظه بالتاهل كوصيف للمجموعة أو ضمن أفضل الثوالث، بينما في هذه الحالة سينتظر الفراعنة فوز نيجيريا على غينيا بيساو من أجل المنافسة على الصعود ضمن أفضل الثوالث.

تونس وموريتانيا

بعد إحياء آمال المنتخب التونسي في التاهل إثر فوزه على موريتانيا برباعية نظيفة، يستعد لمواجهة غامبيا الذي يتقاسم مالي الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما تحتل تونس المركز الثالث بثلاث نقاط، وموريتانيا رابعًا بدون أي نقاط.

وبذلك فوز تونس على غامبيا يؤهلها رسميا لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا سواء كمتصدر أو وصيف، أما التعادل سيدخل التونسيون لعبة الحسابات، وانتظار نتيجة لقاء مالي وموريتانيا، من أجل احتلال المركز الثاني أو التأهل ضمن أفضل الثوالث.

وفي حالة هزيمة تونس، سينتظر أن يقدم لهم منتخب مالي هدية، للمنافسة ضمن أفضل الثوالث والهرب من لعبة الحسابات بالمجموعة، واما المنتخب الموريتاني فيواجه مهمة صعبة تماما للتاهل إلى الدور التالي، حيث لا بديل له عن الفوز وبنتيجة كبيرة على المنتخب المالي لينافس على التأهل ضمن أفضل الثوالث.

الجزائر

وحامل اللقب ، المنتخب الجزائري لن يكون أمامه فرصة للتأهل، سوى بالفوز على كوت ديفوار في المواجهة الثالثة بدور المجموعات لـ بطولة أمم إفريقيا، حيث يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه غينيا الاستوائية في المركز الثاني بثلاث نقاط، وفي المركز الثالث، تأتي سيراليون بنقطتين، وتتذيل الجزائر المجموعة بنقطة واحدة.

وفوز الجزائر على كوت ديفوار سيضمن لهم التأهل حيث يرتفع رصيدهم إلى 4 نقاط والتقدم على نظيره الإيفواري بفارق المواجهات المباشرة، وفي هذه الحالة ستكون الصدارة إلى سيراليون أو غينيا الاستوائية، في حالة انتصار أحدهما على الآخر.

وستتساوى كل من الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية بالنقاط (4 نقاط لكل منهم)، وذلك في حالة فوز الجزائر وتعادل غينيا الاستوائية، وسيُحسم مركز الصدارة بناء على المباريات التي جمعت بينهم، بعيدا عن سيراليون.

أما في حالة تعادل الجزائر مع كوت ديفوار، فسيؤدي ذلك خروج منتخب الجزائر من البطولة، حيث سيكون بهذه النتيجة في ذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، في حال فوز أو تعادل سيراليون مع غينيا الاستوائية.

ولن يفيد الجزائر أيضًا حتى هزيمة سيراليون بنتيجة كبيرة، ووصول منتخب الجزائر للمركز الثالث، حيث لن يتأهل ضمن أفضل الثوالث بنسبة كبيرة، ذلك أن أفضل الثوالث منها 3 ثوالث وصلت إلى النقاط الـ3 قبل بداية الجولة الثالثة بالفعل، في الوقت الذي لن تتأهل ضمن أفضل الثوالث سوى 4 منتخبات.