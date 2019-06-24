بطولة أمم أفريقيا 2019 هل سينتج منها نجوم جدد في سماء كرة القدم العالمية

جميع من يعمل في صناعة كرة القدم تتجه أنظاره نحو مصر حيث تقام بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 التي دئماً يخرج منها العديد من نجوم كرة القدم الأفريقية في العالم،في هذه البطولة أبرز النجوم المشاركين بها المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وزميله السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا كما يشارك مع المنتخب المغربي النجوم مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس السابق ولاعب الدحيل القطري حاليا وحكيم زياش نجم اياكس امستردام الهولندي واشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، يتابع البطولة العديد من الكشافين ووكلاء اللاعبين من أجل اكتشاف نجوم جدد من القارة السمراء المليئة بالمواهب في اندية العالم المختلفة.

ماذا ستستفيد الفرق المصرية:

الأندية الشعبية المصرية مثل الاسماعيلى والاهلى والزمالك والمصري والاتحاد أعلنوا أنهم قاموا بعمل لجان لمتابعة مباريات البطولة لاستكشاف لاعبين يمكن التعاقد معهم للموسم الكروي الجديد، وهناك أندية تبحث عن مدربين يمكن التعاقد معهم حيث هناك العديد من مدربين المنتخبات الأفريقية تحت أنظار الأندية مثل سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق للإسماعيلي والمدير الفني الحالي لمنتخب أوغندا الذي قدم أدائاً رائعاً وهو المنتظر منه حيث تعرفه الجماهير المصرية وخصوصاً جماهير الإسماعيلي التي تعشق هذا المدرب الذي أعاد الدراويش لمكانته قبل أن يخطئ مجلس إدارته ويقوم بإنهاء التعاقد معه.

الأفارقة المحترفين في الدوري المصري:

يوجد لاعبين أفارقة محترفين في الدوري المصري مشاركين مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم أفريقيا المقامة علي أرض مصر، لكن هؤلاء اللاعبين لم نراهم حتى الآن مثل شيلونجو مهاجم الاسماعيلي الذي يتواجد مع منتخب ناميبيا ويحيي زايد الذي يتواجد مع منتخب تنزانيا ولم يشاركوا في مباراة منتخباتهم الأولى باستثناء النجم فرجاني ساسي المتواجد مع منتخب تونس ولم يشارك في المباراة الأولى حسب رؤية الجهاز الفني لمنتخب تونس.

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