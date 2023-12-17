بطل أوروبا في النهائي مباشرة.. ما هو نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن نظام بطولة إنتركونتيننتال الجديد من الفيفا، حيث من المنتظر أن تنطلق تلك البطولة العام المقبل، وهي تجمع الأندية الفائز بدوري الأبطال في كل قارة، حيث يشارك في البطولة بطل دوري أبطال أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، آسيا، أوقيانوسيا، وكان الفيفا أعلن عن نظام البطولة الجديد إلى عدة مراحل.

نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال- موقع في الجول

المرحلة الأولى

يتم تقسيم تلك المرحلة على دورين وهي تجمع بطل دوري أبطال أفريقيا مع بطل دوري أبطال آسيا، حيث يتم اختيار أحدهم بالقرعة مع بطل أوقيانوسيا، فيما يواجه الفائز في تلك المباراة الفريق الذي لم يتم اختياره في القرعة.

المرحلة الثانية

تضم تلك المرحلة فريقين وهم بطل قارة أمريكا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية، حيث يتم اختيار الملعب عن طريق القرعة، والفائز في تلك المباراة يتأهل إلى المواجهة الفاصلة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨| شرح كامل لنظام كأس إنتركونتيننتال بطولة الأندية الجديدة التي تقام كل سنة لأبطال القارات 🏆 • 6 أندية تشارك في البطولة (أبطال القارات) — المرحلة الأولى:

بطل أوقيانوسيا سيواجه بطل آسيا أو بطل أفريقيا (القرعة تحدد إذا السنة الأولى ضد بط آسيا السنة اللي… pic.twitter.com/53VsiRXQm3 — عز (@MnbrIl) December 17, 2023

المرحلة الفاصلة

تجمع ما بين الفائزة من مواجهة المرحلة الأولى (أفريقيا، أوقيانوسيا، آسيا)، والفائز في المرحلة الثانية (أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية) ويتم اختيار الملعب عن طريق قرعة، ويتأهل الفائز إلى النهائي.

المرحلة النهائية

تتضمن المرحلة النهائية بطل دوري أبطال أوروبا، حيث تعد بطل أوروبا هو الفريق الأقوى بين المنافسين، ولذلك قرر الاتحاد الدولي FIFA منحه مباراة واحدة ستكون أمام الفائز من المرحلة الفاصلة، ولكن وجه البعض انتقادات لذلك النظام وخاصة مع إتاحة مباراة واحدة لبطل دوري أبطال أوروبا وعدم مساواته بباقي الفرق.