“رسمياً” بطاقة هيا اوائل ديسمبر السماح بدخول الجماهير إلى قطر دون تذاكر عبر الرابط “hayya.qatar2022”

سنتعرف على خطوات الحصول على بطاقة هيا أوائل ديسمبر للأشخاص الغير حاملين لتذاكر المباريات الرياضية كأس العالم قطر 2022، من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة، واتباع عدد من الخطوات البسيطة التي تمكنهم من حضور المونديال القطري.

بطاقة هيا اوائل ديسمبر

تم الإعلان الرسمي عن السماح لكافة المواطنين الذين ليس لديهم تذاكر من الدخول إلى المباريات قطر Fifa world cup 2022 بداية من الموافق 2-12-2022.

🚨🚨رسمياً السماح بدخول الجماهير الى دولة قطر دون اشتراط الحصول على تذاكر المباريات ابتداء من نهاية دور المجموعات يوم 2 ديسمبر . فقط استخرج بطاقة هيا و #حياكم_قطر

واستمتعوا بأجواء المونديال #كأس_العالم#قطر_2022 pic.twitter.com/9rHOqUzbHS — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 3, 2022

إنشاء حساب جديد على منصة هيا

يستطيع الأشخاص الغير حاملين لتذاكر مباريات كأس العالم فيفا 2022 الذهاب إلى منصة hayya.qatar2022 والقيام بالتالي:

في البداية قم بالذهاب إلى المنصة hayya.qatar2022

بعد ذلك قم بالنقر على طلب بطاقة هيا.

ثم قم بإنشاء حساب مستخدم جديد.

في هذه الخطوة سوف يتم تحويلك إلى صفحة تسجيل البيانات.

الآن قم بكتابة البريد الإلكتروني، ومن ثم سيصلك رمز للتحقق، قم بإدخاله في المكان المناسب.

بعد ذلك قم بإعادة تعيين كلمة السر، واستكمل باقي البيانات المطلوبة منك.

خطوات الحصول على بطاقة هيا أوائل ديسمبر

بعد إنشاء الحساب على المنصة، وتسجيل الدخول قم بالضغط على أيقونة طلب بطاقة.

من خلال أيقونة بيانات مقدم الطلب قم باختيار اوائل ديسمبر.

عزيزي المشجع تفضل خطوات سهله لحضور #كاس_العالم_2022 في #قطر : ١- تحجز تذكره

٢- تحجز سكن (رخيص جداً)

٣- تقدم على بطاقة هيا. تفضلوا رابط كل خطوه ، ✅ حجز التذاكر :https://t.co/Yp3LrLLAa1 ✅ السكن :https://t.co/bpJv5BfzYf ✅ بطاقة هيا :https://t.co/8ShBygiT3c — ✪ راشــد العـذبه (@ralathbah) November 15, 2022