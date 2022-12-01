أخبار الرياضة

“رسمياً” بطاقة هيا اوائل ديسمبر السماح بدخول الجماهير إلى قطر دون تذاكر عبر الرابط “hayya.qatar2022”

أمل ناجي

سنتعرف على خطوات الحصول على بطاقة هيا أوائل ديسمبر للأشخاص الغير حاملين لتذاكر المباريات الرياضية كأس العالم قطر 2022، من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة، واتباع عدد من الخطوات البسيطة التي تمكنهم من حضور المونديال القطري.

بطاقة هيا أوائل ديسمبر 2022

بطاقة هيا أوائل ديسمبر 2022

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بطاقة هيا اوائل ديسمبر 

تم الإعلان الرسمي عن السماح لكافة المواطنين الذين ليس لديهم تذاكر من الدخول إلى المباريات قطر Fifa world cup 2022 بداية من الموافق 2-12-2022.

إنشاء حساب جديد على منصة هيا

يستطيع الأشخاص الغير حاملين لتذاكر مباريات كأس العالم فيفا 2022 الذهاب إلى منصة hayya.qatar2022 والقيام بالتالي:

بطاقة هيا أوائل ديسمبر 2022

  • في البداية قم بالذهاب إلى المنصة hayya.qatar2022
  • بعد ذلك قم بالنقر على طلب بطاقة هيا.
  • ثم قم بإنشاء حساب مستخدم جديد.
  • في هذه الخطوة سوف يتم تحويلك إلى صفحة تسجيل البيانات.

  • الآن قم بكتابة البريد الإلكتروني، ومن ثم سيصلك رمز للتحقق، قم بإدخاله في المكان المناسب.
  • بعد ذلك قم بإعادة تعيين كلمة السر، واستكمل باقي البيانات المطلوبة منك.

بطاقة هيا أوائل ديسمبر 2022

خطوات الحصول على بطاقة هيا أوائل ديسمبر

  • بعد إنشاء الحساب على المنصة، وتسجيل الدخول قم بالضغط على أيقونة طلب بطاقة.
  • من خلال أيقونة بيانات مقدم الطلب قم باختيار اوائل ديسمبر.

  • ثم عليك الآن تحميل الصورة الشخصية.
  • بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة، والدولة التي تقيم فيها.
  • ادخل رقم الجواز، وقم بتحميل صورته.
  • بعد الانتهاء من إدخال بيانات الاتصال وغيرها قم بالضغط على زر إرسال.
  • في النهاية ستجد التفاصيل أمامك، وان طلبك قيد الانتظار.
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أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية

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