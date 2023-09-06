بسبب محمد صلاح.. ليفربول يصطدم بريال مدريد لضم مبابي

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع موهبة فرنسا مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم هجوم الفريق بإمكانيات المهاجم الدولي الشاب، خاصة في ظل اقتراب رحيل محمد صلاح نجم الفريق عن أنفيلد سواء الصيف الحالي أو الصيف المقبل، ويبدو أن فريق أنفيلد سيدخل في منافسة قوية مع فريق ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات لاعب البي إس جي، اذ يرتبط اسم مبابي بالفريق الاسباني بقوة، فكان قريب من الذهاب إلى مدريد في الميركاتو الصيفي إلا أنه فضل البقاء مع الفريق الفرنسي هذا الموسم لانتهاء تعاقده والرحيل بالمجان، ويعد المهاجم الشاب هو الصفقة التي يحلم بها المرينجي لتدعيم هجومه وإضافته مع الجوهرة السمراء الجديدة في صفوف الفريق بيلينجهام.

محمد صلاح

مبابي بديل محمد صلاح

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ملاك ليفربول يفكرون بجدية في التعاقد مع كيليان مبابي، خاصة في ظل اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، موضحة أن ليفربول يبدو أنه سيكون عائق كبير في طريق ريال مدريد الذي يرغب في الحصول على خدمات الفرنسي في صفقة انتقال حر بالمجان في صيف 2024.

ويرغب الفريق السعودي في الحصول على خدمات الدولي المصري في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، إذ مازال باب القيد مفتوح في السعودية، ومن المقرر أن يغلق غدا الخميس 7 سبتمبر مساءً، وقدم المسؤولون السعوديين أكثر من عرض تلو الآخر للحصول على موافقة ليفربول بالاستغناء عن خدمات صلاح، تراوحت قيمة عروض اتحاد جدة ما بين 140 مليون جنيه استرليني إلى 200 مليون.

اتحاد جدة

ويستعد الفهود لتقديم العرض الأخير من أجل حسم موقف صلاح قبل غلق سوق الانتقالات، لتدعيم الفريق بقوة في ظل التعاقدات القوية التي نجح في إبرامها بالميركاتو الصيفي، إذ تعاقد مع كريم بنزيما، وكانتي، وفابنيو، وجوتا.

يذكر أن حفل الإعلان عن الأسماء التي تنافس على الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي، اليوم الأربعاء حيث يعد الدولي المصري محمد صلاح ضمن المرشحين للتواجد في قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين لحصد تلك الجائزة التاريخية.