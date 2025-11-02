بسبب كأس الأمم.. أزمة مرتقبة بين ليفربول ومنتخب مصر بسبب صلاح

قالت عدة تقارير إعلامية إنجليزية أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي قد لا ينضم لمعسكر منتخب بلاده المبكر، الذي ينطلق 25 نوفمبر المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب اعتباراً من 21 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا

وتابع تقرير صادر عن موقع “This Is Anfield”، أن نادي ليفربول يهدف للاستفادة من خدمات محمد صلاح حتى منتصف ديسمبر المقبل، موعد الانضمام لمعسكر منتخب مصر الأخير قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يلعب منتخب “الفراعنة” المواجهة الأولى فى البطولة القارية أمام زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل.

وأكد تقرير الموقع، أن نادي ليفربول يسعى للاستفادة من خدمات محمد صلاح أمام ليدز يونايتد في المباراة التي تجمعهما في السادس من ديسمبر المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بجانب مباراة إنتر ميلان الإيطالي المحدد لها التاسع من الشهر ذاته، في إطار منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة برايتون المحدد لها 13 من الشهر ذاته بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مصر ضد نيجيريا

وواصل الموقع، أن منتخب مصر سيخوض مباراة ودية يوم 14 ديسمبر المقبل أمام نيجيريا قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بينما يرغب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر فى انضمام جميع العناصر الدولية قبل هذا الموعد.

ووفقًا لما تشير له اللوائح فإن هناك إمكانية لاستدعاء اللاعبين للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بدءًا من 7 ديسمبر، وهو ما كان قد يحرم ليفربول من محمد صلاح في مواجهات ليدز يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وبرايتون.

وفي سياق متصل أكد الموقع المنتمي لنادي ليفربول أنه “على الرغم من تراجع مستوى محمد صلاح في الموسم الحالي، إلا أن غيابه سيشكل ضربة قوية لحامل لقب الدوري الإنجليزي، نظرًا لتزامن البطولة مع فترة الأعياد ومباريات الموسم المكثفة”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم الحالي مع نادي ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 3 أهداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وهدف وحيد فى دوري أبطال أوروبا.