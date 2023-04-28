بسبب عروض السعودية.. بوسكيتس يبلغ لاعبي برشلونة بقراره النهائي

يثير لاعب كرة القدم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي يلعب في الفريق الأول لنادي برشلونة، الجدل حول مستقبله مع الفريق الكتالوني في الوقت الحالي، نظرًا للاهتمام الذي أبداه كل من فريق أنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي بتقديمهما لعروض مغرية له في الفترة الأخيرة.

حقيقة رحيل سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن اللاعب الإسباني الخبير سيرجيو بوسكيتس أخبر زملاءه في فريق برشلونة أنه ينوي قبول عرض التجديد مع الفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة.

وأفادت الصحيفة بأن المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي، يرغب في استمرار سيرجيو بوسكيتس مع الفريق، وذلك بسبب اعتماده الأساسي عليه في جميع المباريات الهامة للفريق الكتالوني خلال هذا الموسم.

ووفقًا للصحيفة، تلقى اللاعب الدولي الإسباني عرضًا كبيرًا بلغت قيمته 18 مليون يورو سنويًا من نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي 2023، حيث شارك في 37 مباراة بجميع البطولات مع برشلونة خلال هذا الموسم، وصنع 3 أهداف.