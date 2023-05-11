بسبب رونالدو.. النصر يشق طريقه إلى العالمية برحلة آسيوية

بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يتجه فريق النصر الأول لكرة القدم في المسار الصحيح نحو الوصول إلى العالمية.

وانتهت المباراة التي جمعت فريق النصر الأول لكرة القدم مع نظيره الخليج بنتيجة تعادل (1-1)، على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يملك رصيد 57 نقطة من خوض 26 مباراة، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن الاتحاد الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة، في الوقت الذي يبقى فيه 4 جولات فقط على نهاية الموسم الرياضي.

النصر يحصل على دعوة من اليابان للمشاركة في بطولة عالمية

وفقًا لتقرير صحيفة “الرياضية”، فقد تلقى نادي النصر دعوة من منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية للاستضافة الفريق والمشاركة في دورة تجريبية دولية ستقام في اليابان.

وتأتي هذه الدعوة على غرار ما يتم توجيهه للفرق العالمية الأوروبية في مناطق شرق القارة الآسيوية.

وتتزامن بعض مواعيد هذه الجولة مع مواعيد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستقام في ثلاث مدن سعودية في شهر أغسطس المقبل.

ومن الممكن التغلب على هذه الأزمة عن طريق قبول الدعوة جزئيًا وليس بالموافقة على جميع تفاصيلها الزمنية.

وتأتي هذه الدعوة بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، ونظرًا للشعبية الكبيرة للاعب، فإن الأندية العالمية ترغب في مواجهته.

ويجدر الإشارة إلى أن فريق النصر سيخوض منافسات مع عدد من الفرق اليابانية وبعض الأندية الأوروبية في هذه البطولة الودية المجمعة.