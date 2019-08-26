بسبب دوري أبطال آسيا.. إجراء تعديلات على جدول الدوري السعودي

قامت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي بالإعلان عن نيتها بإجراء تعديلات في جدول المواعيد الخاص بمباريات الأندية العربية، التي من المقرر لها المشاركة ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهم أندية الهلال والنصر والاتحاد، وأكدت اللجنة أنه في حالة تأهل الأندية الثلاث إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا يصبح التعديل في جدول مباريات الأندية العربية أمر ضروري.

كما أضافت لجنة المسابقات في بيان رسمي لها، أن الحديث بشأن التعديلات المتوقع إجرائها في حال تمكنت أي من الفرق السعودية من التأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة.

وشددت اللجنة خلال البيان على دعمها الكامل لكافة الأندية التي تمثل الكرة السعودية في قارة آسيا من خلال المشاركة في البطولات المقامة خلال هذه الفترة.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يلعب نادي النصر السعودي في مساء يوم الأثنين، مباراة الذهاب أمام نادي السد القطري، في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

كما من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والهلال في نصف الدور مساء يوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة.

وفي سياق متصل تنطلق الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أغسطس.

و تعتبر هذه النسخة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين) ، هي الأقوى مقارنة بالمواسم السابقة، ويأتي ذلك بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين، يشاركوا ضمن صفوف الأندية السعودية، واشتعال المنافسة بين الفرق على اللقب.

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