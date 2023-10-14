أخبار الرياضة

بسبب حرب إسرائيل على غزة.. محمد صلاح يخسر مليون متابع على فيس بوك

محمد عثمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لصفحة محمد صلاح على فيس بوك والتي تؤكد تراجع عدد متابعي نجم ليفربول الإنجليزي والذي يحظى بشهرة كبيرة بين الشعوب العربية بعد تألقه مع فريق الكيفر، ولكن منذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة يطالب عدد كبير من متابعيه أن يعلن موقفه من الحرب، حيث يطالبه متابعيه بإعلان رفضه للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ولكنه لم يقم بإعلان رفضه حتى الآن أو الإشارة إلى أي شيء يخص الحرب، ولذلك خسر ما يقارب من مليون متابع على فيس بوك.

محمد صلاح يخسر مليون متابع على فيس بوك

صفحة محمد صلاح فيس بوك

كانت الحرب الإسرائيلية على القطاع بدأت بعد هجمات المقاومة في السبت الماضي بينما بدأت إسرائيل بعدها حرب دمرت فيها عدد كبير من المباني تصل إلى 13 ألف مبنى تم هدمه خلال الحرب بالإضافة إلى قتل 2000 فلسطيني عدد كبير من بينهم أطفال ونساء، ويطالب بعض المتابعين لمحمد صلاح بإعلان تنديده للحرب على القطاع وخاصة مع إعلان عدد كبير من اللاعبين رفضهم لتلك الحرب، بالإضافة إلى تأثير محمد صلاح الكبير في إنجلترا وسط الجاليات العربية ومتابعي ليفربول النادي الكبير في إنجلترا.

أعلن عدد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية عن رفضهم لحرب إسرائيل على غزة من بينهم فرانك ريبيري بالإضافة إلى محمد النني ومصطفى محمد وعدد آخر من اللاعبين في البطولات المختلفة، كما أعلن الدوري الإنجليزي عن ارتداء شارة سوداء والوقوف دقيقة حداد من أجل ضحايا الحرب بين الطرفين دون انحياز إلى أي جانب وأعلنت بعض الأندية ذلك، من بينهم كريستال بالاس وتشيلسي.

يرى بعض المدافعين عن موقف محمد صلاح أنه ليس مضطرا إلى إعلان موقفه إذ قد يعرضه ذلك إلى استهداف من الجاليات المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا، وقد يؤثر على مستقبله في اللعب بإنجلترا، ولذلك خسر حوالي مليون متابع على فيس بوك حتى الآن.

Avatar of محمد عثمان
محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل