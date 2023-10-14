بسبب حرب إسرائيل على غزة.. محمد صلاح يخسر مليون متابع على فيس بوك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لصفحة محمد صلاح على فيس بوك والتي تؤكد تراجع عدد متابعي نجم ليفربول الإنجليزي والذي يحظى بشهرة كبيرة بين الشعوب العربية بعد تألقه مع فريق الكيفر، ولكن منذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة يطالب عدد كبير من متابعيه أن يعلن موقفه من الحرب، حيث يطالبه متابعيه بإعلان رفضه للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ولكنه لم يقم بإعلان رفضه حتى الآن أو الإشارة إلى أي شيء يخص الحرب، ولذلك خسر ما يقارب من مليون متابع على فيس بوك.

صفحة محمد صلاح فيس بوك

كانت الحرب الإسرائيلية على القطاع بدأت بعد هجمات المقاومة في السبت الماضي بينما بدأت إسرائيل بعدها حرب دمرت فيها عدد كبير من المباني تصل إلى 13 ألف مبنى تم هدمه خلال الحرب بالإضافة إلى قتل 2000 فلسطيني عدد كبير من بينهم أطفال ونساء، ويطالب بعض المتابعين لمحمد صلاح بإعلان تنديده للحرب على القطاع وخاصة مع إعلان عدد كبير من اللاعبين رفضهم لتلك الحرب، بالإضافة إلى تأثير محمد صلاح الكبير في إنجلترا وسط الجاليات العربية ومتابعي ليفربول النادي الكبير في إنجلترا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 صفحة محمد صلاح على فيسبوك تهبط مليون متابع، من 17 مليون إلى 16 مليون بـسبب استياء المصريين من عدم دعم محمد صلاح لـ فلسطين.@AcMustafaMilan pic.twitter.com/Fjj7AMuZvl — عمرو (@bt3) October 14, 2023

أعلن عدد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية عن رفضهم لحرب إسرائيل على غزة من بينهم فرانك ريبيري بالإضافة إلى محمد النني ومصطفى محمد وعدد آخر من اللاعبين في البطولات المختلفة، كما أعلن الدوري الإنجليزي عن ارتداء شارة سوداء والوقوف دقيقة حداد من أجل ضحايا الحرب بين الطرفين دون انحياز إلى أي جانب وأعلنت بعض الأندية ذلك، من بينهم كريستال بالاس وتشيلسي.

🟥 ايه التحريض المُغلف ده علي #محمد_صلاح ؟! بذمتك يا أديب كلمته هي اللي هتردع امريكا وأسرائيل في نزوح الفلسطنين ولا هتوقف المخطط القذر اللي بيتحضر للمنطقه؟ولا هتمحي تزوير الإعلام الدولي🤨👎كفاية دس السم فالعسل وروح ناشد رونالدو فالسعوديه ده لو تجرؤ والمصري بلده أولاً وأخيراً🫵 pic.twitter.com/xxJrDs7RsC — 🎙️Ashgaan Nabil🎙️ (@Jian_nabilDR) October 13, 2023

يرى بعض المدافعين عن موقف محمد صلاح أنه ليس مضطرا إلى إعلان موقفه إذ قد يعرضه ذلك إلى استهداف من الجاليات المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا، وقد يؤثر على مستقبله في اللعب بإنجلترا، ولذلك خسر حوالي مليون متابع على فيس بوك حتى الآن.