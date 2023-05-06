بسبب الوشم الجديد.. تعرف على وجهة ميسي المقبلة

كشفت تقارير وسائل الإعلام الأسبانية عن وشم جديد للنجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، وذلك خلال تواجده في السعودية رفقة عائلته لزيارتها وقضاء عطلة قصيرة بها.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الوشم الجديد المنقوش على الساق اليسرى لقدم ميسي، يحمل شعار نادي برشلونة الإسباني.

اعتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الوشم الجديد عبارة عن رسالة من ميسي بشأن رغبته في العودة إلى نادي برشلونة، وذلك في ظل تردد الأنباء التي تشير إلى انتهاء علاقته بفريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي.

ينتهي عقد ليونيل ميسي مع بطل فرنسا في نهاية الموسم الحالي، لكن يبدو أن الأمور انتهت مبكراً، خصوصا بعد الخطوة التي قامت بها مجموعة من جماهير الفريق الفرنسي، والتي طالبت بطرد “ليو” بطل العالم من النادي، وقاموا بإطلاق صافرات ضده خلال المباريات الأخيرة، وقام النادي بمعاقبة ميسي بعدما غادر للسعودية دون علم النادي الفرنسي.

من الممكن عودة “ميسي” إلى “برشلونة”

في الآونة الأخيرة ترددت الأنباء التي تشير إلى إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة، ولكن هذا الأمر لن يكون سهلاً، لا سيما بعدما أكد رئيس رابطة الدوري الأسباني “خافيير تيباس” أن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة صعبة جداً، لكنه أشار إلى أن الفرصة لم تنته تماماً حتى الآن.

وقد اعتبرت مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الوشم الجديد ليس سوى إعلان “ميسي” الولاء لناديه السابق، بعد المسيرة الرائعة التي عاشها معه.