بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.. نفاذ البشت القطري من محلات الدوحة

قامت الجماهير الأرجنتينية بالإقبال على شراء البشت القطري بشكل كبير، وكان ذلك عقب تتويج راقصي التانجو بمونديال كأس العالم قطر 2022، وارتداء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ” الزي الخليجي ” عن طريق الأمير تميم بن حمد ورئيس الفيفا إنفانتينو.

وبعد إرتداء ميسي البشت القطري أثناء التتويج، فقد قام عدد كبير من محبي الأسطورة الأرجنتينية بالإقبال على شراء البشت القطري بشكل كبير، من أجل الإحتفاظ به كتذكار أو تقديمه لأحد الأصدقاء كهدية عقب عودتهم للبلاد، حيث أصبح الزي القطري رمزًا للنجمة الثالثة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في المونديال.

وقد نشرت الشبكة الفرنسية الشهيرة إر إم سي سبورت قائلة ” أصبح الإقبال على شراء البشت القطري كبيرًا، وذلك بعد أن قام النجم الأرجنتيني ميسي بإرتدائه خلال رفع كأس العالم قطر 2022 ”

وأكملت الشبكة قائلة ” نظرًا للإقبال الكبير على شراء البشت القطري، فإنه قد تم نفاذه بالكامل من أسواق الدوحة، حيث أنها كانت تمتلك مخزونًا بسيطًا ولم تتوقع ذلك الإقبال الضخم على شرائه في آخر أيام المونديال ”

وقد نجحت قطر في إنهاء البطولة بالطريقة الأمثل، وهي رفع كأس العالم عن طريق النجم الأسطوري ليونيل ميسي مرتديًا الزي القطري، والتقاط الصورة التذكارية الأهم في البطولة.