” بسبب العضلة الضامة ” …. اختبار طبى لنجم الفريق قبل مران الأهلى اليوم بسبب العضلة الضامة
كشفت بعض التقارير الإعلامية بإن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ” محمد عبد المنعم ” قد خضع لفحص طبي يوم الإثنين الماضي، من أجل تحديد موقفة النهائي من المشاركة والدفع به بشكل أساسي خلال المباراة القادمة، حيث تعد المباراة القادمة للناجي الأهلي هي مواجهة صعبة للغاية، من أجل تحديد إستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الجاري 2023، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط لا غير بعدما إنهزم في المباراة الأولى خارج الديار أمام نظيره نادي الهلال السوداني برصيد ( 1 – 0 ) ثم تعادل في الجولة إمام نظيره نادي ” صنداونز الجنوب الإفريقي بنتيجة ( 2 – 2 ) ثم إستطاع الفوز على فريق القطن الكاميروني بنتيجة ( 3 – 0 ) ولإشل في تحقيق الفوز في الجولة الرابعة أمام ” صنداونز ” بمباراة الإياب بنتيجة ( 5 – 2 ).