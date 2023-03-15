” بسبب العضلة الضامة ” …. اختبار طبى لنجم الفريق قبل مران الأهلى اليوم بسبب العضلة الضامة

كشفت بعض التقارير الإعلامية بإن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ” محمد عبد المنعم ” قد خضع لفحص طبي يوم الإثنين الماضي، من أجل تحديد موقفة النهائي من المشاركة والدفع به بشكل أساسي خلال المباراة القادمة، حيث تعد المباراة القادمة للناجي الأهلي هي مواجهة صعبة للغاية، من أجل تحديد إستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الجاري 2023، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط لا غير بعدما إنهزم في المباراة الأولى خارج الديار أمام نظيره نادي الهلال السوداني برصيد ( 1 – 0 ) ثم تعادل في الجولة إمام نظيره نادي ” صنداونز الجنوب الإفريقي بنتيجة ( 2 – 2 ) ثم إستطاع الفوز على فريق القطن الكاميروني بنتيجة ( 3 – 0 ) ولإشل في تحقيق الفوز في الجولة الرابعة أمام ” صنداونز ” بمباراة الإياب بنتيجة ( 5 – 2 ).

بينما خضع اللاعب ” محمد عبد المنعم ” لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل ملاحقة المباراة القادمة أمام نادي ” القطن الكاميروني ” بعدما قد إشتكى اللاعب من الأم شديدة في العضلة الضامة، عند الإنتهاء من المباراة الأخيرة أمام صنداونز، فيما صرح الدكتور ” أحمد أبو عبلة ” طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلاً : أن اللاعب قد خضع بالفعل لبرمامج علاجي مكثف من أجل أن يشارك غفي المباراة القادمة والجدير بالذكر بإن المباراة سوف تقام يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 17 من شهر مارس الجاري لعام 2023 في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لهذا العام.