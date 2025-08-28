بسبب الانضباط.. فيريرا يُثير أزمة جديدة داخل الزمالك ويطيح بثنائي الفريق

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الأزمة المثارة داخل نادي الزمالك عقب التصريحات المفاجئة التي أدلى بها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بخصوص المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وذلك عقب مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الزمالك.

أزمة داخل الزمالك بسبب حمدي والجزيري

ففي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أعلن فيريرا بشكل صريح أن الجزيري لن يكون ضمن حساباته في المباريات المقبلة نهائيًا، مؤكّدًا أن هناك أسبابًا وراء هذا القرار، لكنه فضّل تأجيل الكشف عنها في الوقت الحالي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.

وفي تعليقه على هذا الموقف، أوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي أن تصريحات المدربين تنقسم عادة إلى مدرستين: الأولى هي مدرسة الصراحة المباشرة والإثارة الإعلامية، والتي ينتمي إليها فيريرا، حيث يصرّح بقراراته بشكل واضح دون مواربة؛ أما الثانية فهي المدرسة التي تفضل الحديث العام والدبلوماسي، حيث يُشيد المدرب بأداء اللاعبين ويتحمّل المسؤولية بشكل جماعي دون الإشارة إلى أسماء بعينها.

وأضاف أن فيريرا بعد مباراة فاركو اتبع المدرسة الأولى عندما تحدث عن الثنائي سيف الدين الجزيري وأحمد حمدي؛ وأشار شوبير إلى أن قرار فيريرا يضع الزمالك في مأزق، حيث إن الجزيري لاعب مقيد في قائمة الفريق بشكل رسمي، والمدير الفني أعلن بوضوح أنه لا يرغب في استمراره، ما قد يؤدي إلى استبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح أن بقاء الجزيري داخل الفريق مع توقف مشاركته سيخلق أزمة أكبر، لكونه لاعبًا أجنبيًا يحصل على راتبه بالدولار، وبالتالي سيستمر في تقاضي مستحقاته المالية دون أن يستفيد الفريق من جهوده داخل الملعب، وهو ما يضر بمصلحة النادي على المستويين الفني والإداري.

وعن موقف اللاعب أحمد حمدي، أشار شوبير إلى أن الجماهير الزملكاوية كانت تنتظر ظهوره بقوة بعد الهدف الشهير الذي سجله في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث ارتبط اسمه حينها بآمال كبيرة بين المشجعين.

إلا أن تصريحات فيريرا جاءت عكس توقعات الجماهير، بعدما أكد المدرب أن اللاعب ما زال بحاجة إلى المزيد من الجهد والعمل داخل التدريبات حتى يكون جاهزًا للمشاركة بشكل أساسي، في رسالة واضحة بأن الاعتماد لن يكون على الشعبية أو دعم الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما على الالتزام والانضباط داخل أرض الملعب.