بسبب الأهلي.. كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي

صدمة كبيرة وجهها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لمشجعي نادي الرجاء المغربي، بعد مباراته السابقة ضد النادي الأهلي المصري، وذلك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد ذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية قائلة: “إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد زاد من متاعب نادي الرجاء المغربي بعد أن وجه له عقوبة قاسية بسبب الأهلي المصري”.

وأضافت قائلة : إن “كاف” قرر حرمان نادي الرجاء المغربي من جماهيره في مبارياته الإفريقية المقبلة، وذلك لمدة مباراتين مع غرامة قدرها 100 ألف دولار، على خلفية أحداث مباراة الأهلي.

الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي

ويُذكر أن فريق الرجاء المغربي قد ودع دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب خسارته أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب والتعادل السلبي في مباراة الإياب، ليصبح مجموع المباراتين هدفين نظيفين للمارد الأحمر.