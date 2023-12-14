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بسبب الأهلي المصري تقديم موعد مباريات «دوري روشن» غدا الجمعة

مهران الصعيدي

قررت اليوم لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي تقديم مباراتي كل من الهلال والوحدة، والفتح والشباب في “دوري روشن” يوم غدٍ الجمعة، لتقام كلا المبارتين الساعة 6:00 مساءً بدلا من الساعة 9:00 مساءً.

وجاء هذا القرار من لجنة المسابقات لتعارض المباراتين مع المباراة المرتقبة غدا بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية “السعودية 2023”.

الأهلي واتحاد جدة السعودي غدا في مواجهة لا تقبل القسمة- مصدر الصورة موقع بوابة الصبح

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عن الكاتب:
مهران الصعيدي

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