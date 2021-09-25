برينتفورد يفرض التعادل على ليفربول وصلاح يصل لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي بقميص الريدز

تعادل ليفربول مع مضيفه نادي برينتفورد مساء اليوم في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ملعب برينتفورد لحساب الجولة السادسة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، وحصد ليفربول نقطة وحيدة من تعادله مع برينتفورد اليوم في الدوري ليستقر في المركز الأول بشكل مؤقت متقدماً على مان سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

تعادل ليفربول بصعوبة أمام مضيفه برينتفورد الذي تمكن من إدراك التعادل بدلاً من الهزيمة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، وسجل كلا الفريقين ثلاثة أهداف ليتعادلا بشكل مثير ويحصدا نقطة واحدة، وشهدت المباراة تسجيل اللاعب المصري محمد صلاح لهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، وتوجه محمد صلاح بالسجود فور تسجيله الهدف ليكون بذلك أحد الهدافين التاريخيين لنادي الريدز في تاريخ الدوري الإنجليزي وكافة البطولات.

وسجل أيضاً في المباراة كل من دييغو جوتا في الدقيقة 31 رداً على اللاعب اينان بينوك الذي افتتح التسجيل في اللقاء لحساب برينتفورد في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 54 سجل اللاعب المصري محمد صلاح هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول قبل أن يرد عليه فيتالي جانيلت بهدف التعادل في الدقيقة 63، وبعدها بثلاث دقائق عاد كوريتس جونز ليسجل هدف ليفربول القاتل في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 82 سجل الفرنسي يوان ويسا الهدف الثالث لبرينتفورد وعدل النتيجة لبرينتفورد لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبتعادله يصبح ليفربول في المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة متفوقاً على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي نادي تشيلسي الذي تلقى الهزيمة الأولى له في الدوري اليوم أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، ويلعب الريدز مباراتهم القادمة يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا أمام نادي بورتو البرتغالي، وفي الدوري الإنجليزي ستكون مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في ملعب أنفيلد، وستكون مباراة السيتي وليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت مكة المكرمة.