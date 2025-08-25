بروك هوجان تفجر مفاجأة بشأن وفاة والدها بطلب هـام.. تفاصيل مثيرة قد تغير الحقيقة

في مفاجأة من العيار الثقيل قامت بروك هوجان، ابنة نجم المصارعة الراحل هالك هوجان، في بيان صادم، بطلب مشاهدة لقطات كاميرا الجسم الخاصة بالشرطة من يوم وفاة والدها، مشيرة إلى أن تلك اللقطات قد تكشف الحقيقة وتغير الرواية المتداولة.

وفاة هوجان

وفي وقت سابق توفي هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، عن عمر ناهز 71 عامًا، في 24 يوليو الماضي، بسبب سكتة قلبية، بحسب ما أكده مكتب الطب الشرعي في ولاية فلوريدا، وعلى الرغم من شهرة المصارع العالمية، فإن العلاقة بينه وبين ابنته بروك كانت مقطوعة منذ سنوات طويلة، وهو ما زاد من غموض وتوتر الموقف بعد وفاته.

وعبر منشور عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع إنستجرام، كتبت بروك، 37 عامًا: “حقيقة: تلقيت اتصالات حقيقية من مهنيين، من مسؤولين في الشرطة إلى ممرضين، قالوا إنهم كانوا مع والدي في يوم وفاته، وأخبروني أنني بحاجة لرؤية لقطات كاميرا الجسم والحصول على تسجيلات مكالمات الطوارئ (911)، لأن هذه المواد تحتوي على معلومات قد تغيّر تمامًا الرواية التي سمعناها جميعًا”.

الحقيقة لم تكتشف بعد

كما قالت : “هؤلاء المهنيون يشعرون بشدة أنه يجب الكشف عن الحقيقة، حتى إنهم يخاطرون بوظائفهم من أجل إيصال ما شهدوه، لكن الأمر كله في يد زوجة والدي، وليس لدي أي سلطة أو رأي حتى كابنته، هذه هي القواعد التي تم إخباري بها”.

وتابعت بروك في منشور آخر: “لا أعلم متى سيتم حرق الجثمان (إذا لم يتم فعل ذلك بالفعل)، ولا أعلم من سيجري تشريح الجثة – إن تم أصلاً – وقيل لي من قبل أخي أنه سيتم تشريح الجثة، لكن لا أملك معلومات مؤكدة”.

وأكدت بروك استغرابها من توقيع طبيب العائلة على شهادة الوفاة، مشيرة إلى أن تاريخه المهني متاح لأي شخص عبر بحث بسيط في جوجل، وتساءلت عن سبب عدم فتح تحقيق أوسع أو أخذ شهادات أولئك المسؤولين الذين تواصلوا معها على محمل الجد.. كل شيء مغلق.. ولا يمكنني الوصول للمعلومات.

واختتمت بروك حديثها: “لا يمكنني الوصول إلى كاميرات الجسم أو تسجيلات 911 عبر قانون حرية المعلومات، كل شيء مغلق.. لا أعلم لماذا؟ يجب أن أثق في أن أخي يبذل جهده للحصول على الأجوبة.. لكن في نهاية المطاف، الأجوبة لن تعيد والدي”.